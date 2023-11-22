Науковці пояснили, чим може бути небезпечне вживання більш як одного яйця на день

Яйця — популярний і дуже поживний продукт, багатий на вітаміни, мінерали, антиоксиданти, білок і жир. У тих частинах світу, де яйця доступні та легкодоступні, багато людей їдять їх регулярно або навіть щодня.

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Науковці тривалий час надавали різні пояснення щодо яєчної норми на добу для людини. Все – через високий вміст холестерину, який міститься в яйцях. Ця речовина сприяє серцевим захворюванням — головній причині смертності в усьому світі.

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Як повідомляє CNN, експерти зі Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету провели дослідження щодо шкоди споживання яєць для людей та встановили норму, яка буде безпечною для здоров'я.

Згідно з результатами нового дослідження, помірне споживання яєць, а саме – одне яйце на день, не пов'язане із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Д-р Френк Ху, який очолює кафедру харчування Школи громадської охорони здоров’я Гарвардського університету Т. Х. Чан, довів, що ця регулярність споживання яєць не впливає на серцево-судинне здоров'я.

Дослідження охопило 215 000 жінок і чоловіків без серйозних хронічних захворювань на початку експерименту. Учасники вказували свої звички вживання яєць, більшість з яких споживала від одного до п'яти яєць на тиждень. За 34 роки спостережень вчені не виявили пов'язаності між цим рівнем споживання яєць та серцево-судинними захворюваннями.

Однак з'ясувалося, що збільшення споживання яєць має певні наслідки для здоров'я тільки для осіб із діабетом 2 типу. Також важливо відзначити, що дослідження, проведене у Європі, Азії та Сполучених Штатах, підтвердило відсутність негативного впливу помірного споживання яєць на здоров'я серця 1,7 мільйона людей.

Щодо загальних висновків, дослідження підтверджує важливість розумного підходу до споживання яєць та врахування індивідуальних особливостей організму, зокрема метаболізму та стану здоров'я.

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