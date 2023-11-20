Науковці попередили про небезпеку вживання яєць на сніданок

Яйця – це смачний і поживний продукт, який містить багато білка, вітамінів та мінералів. Однак експерти зі Школи громадської охорони здоров'я Гарвардського університету попереджають, що зловживання стравами з яєць може негативно вплинути на здоров'я та самопочуття.

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За результатами дослідження, в якому 215 тисяч жінок та чоловіків брали участь протягом 34 років, вживання двох яєць на день збільшує ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 18%. Це пов'язано з тим, що жовток яйця містить значну кількість холестерину, надлишок якого в крові може привести до атеросклерозу, пише CNN.

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Експерти рекомендують вживати не більше одного яйця на день, а людям з діабетом 2 типу та захворюваннями серцево-судинної системи – не більше одного яйця на два дні.

Також важливо враховувати, що надто часто вживання яєць може негативно вплинути на роботу нирок, печінки або підшлункової залози. Тому людям із захворюваннями цих органів слід обмежити вживання яєць.

Пацієнтам із зайвою вагою та артеріальною гіпертензією також краще не зловживати яйцями. Якщо дуже хочеться, лікарі радять їсти лише білки.

Отже, яйця – це корисний продукт, але важливо вживати їх у помірних кількостях.

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