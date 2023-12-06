Експерт назвав три продукти, які не варто включати до сніданку

Стоматологи попереджають, що є три продукти, які ніколи не слід їсти вранці, оскільки вони можуть завдати серйозної шкоди вашим зубам.

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Доктор Абдул Азізі, головний стоматолог приватної стоматологічної клініки Harley, пояснив, що такі продукти як цитрусові, кава, солодкі каші та випічка – можуть пошкодити зубну емаль, підвищити ризик карієсу та навіть призвести до зміни кольору зубів.

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Цитрусові

Цитрусові, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, містять лимонну кислоту, яка може послабити зубну емаль. Це особливо небезпечно вранці, коли вироблення слини знижується, що знижує природний захист ротової порожнини від кислот.

Кава

Кава також має кислий характер і може з часом роз’їдати зубну емаль. Крім того, темні пігменти кави можуть призвести до зміни кольору зубів.

Солодкі каші та випічка

Солодкі каші та випічка містять багато цукру, який живить шкідливі бактерії у ротовій порожнині. Ці бактерії виробляють кислоти, які можуть пошкодити зубну емаль.

Доктор Азізі закликав людей уникати цих продуктів вранці, щоб захистити здоров’я своїх зубів. Він також рекомендував полоскати рот водою після вживання цих продуктів, щоб допомогти пом’якшити їхні наслідки.

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