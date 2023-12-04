Науковці спрогнозували, коли людство залишиться без води

Дефіцит прісної води стане однією з найбільших проблем, з якими стикається світ у наступні десятиліття. Цей дефіцит виникне через низку факторів, включаючи нераціональне використання, забруднення, зростання населення та стрімкі зміни клімату.

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Хоча у світі не закінчиться вода, прісна вода не завжди буде доступною там, де і коли вона потрібна людям. На цей запас придатної прісної води припадає лише 3 відсотки світової води, і більша частина її замкнена в льоду або замерзлих льодовиках, пише IFLScience.

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Зміна клімату є одним з основних факторів, що сприяють дефіциту води. Збільшена частота та інтенсивність посух роблять цю проблему ще гострішою.

Інтенсифіковане сільське господарство також поглинає неймовірну кількість води. На сільське господарство припадає майже 70 відсотків усього забору води. З прогнозами зростання населення світу протягом наступних кількох десятиліть, попит на їжу – і, отже, воду – також зросте.

Видання зазначає, що згідно з оцінкою ООН на 2023 рік, 2 мільярди людей у ​​всьому світі не мають доступу до безпечної питної води. Це чверть населення планети.

У 2018 році Кейптаун, для прикладу, став яскравим свідченням того, що може принести майбутнє для багатьох міст. Після багатьох років нераціонального використання води, поганого управління та зміни клімату місту повідомили, що воно потенційно може залишитися без води за кілька місяців.

На щастя, "нульовий день" – дата, коли, за прогнозами, місто буквально залишиться без води – вдалося уникнути, але скрутне становище Кейптауна може бути ознакою того, що прийде в інші частини світу.

У недавніх дослідженнях було визначено низку великих міст як потенційні гарячі точки дефіциту води, включаючи Лондон, Токіо, Маямі та Москву. Як завжди, головний тягар проблеми ляже на бідніші громади та менш заможні частини світу.

Дослідники відзначають, що зміна клімату та дефіцит води підвищують ризик водних конфліктів, у яких держави та групи борються за доступ до води. Подібним чином, за оцінками, до кінця цього десятиліття 700 мільйонів людей можуть бути переміщені через гостру нестачу води, що призведе до масштабних змін у глобальній міграції.

"Водні проблеми у світі, ймовірно, стануть дуже безладними в найближчі роки", – резюмує видання.

Пропонуємо дізнатися, чи можна пити воду, яку кип'ятили повторно.

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