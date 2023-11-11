Науковці пояснили, чому люди не можуть пити морську воду і що буде, якщо це зробити

Вода має важливе значення для нашого виживання, і все ж понад 96% рідкої води на планеті — це океанська вода — і вона містить так багато солі, що люди не можуть її пити.

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Солона морська вода не втамує спрагу, а надмірне пиття може навіть призвести до смерті через зневоднення, пише інформаційний бюлетень Live Science.

Чому солона вода не може вгамувати спрагу

Відповідь на це питання досить проста: солона вода просто занадто солона, щоб наші нирки могли впоратися з нею.

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За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), приблизно 3,5% ваги морської води складається з розчиненої солі. Якби всю сіль в океанах видалити та розподілити по кожній поверхні суші на Землі, солоний шар піднявся б на висоту понад 166 метрів — приблизно як 40-поверхова офісна будівля.

"Солоність морської води занадто висока, щоб люди могли її безпечно переробляти, оскільки наші клітини потребують води у відносно чистій формі", — сказав Роб Десалл, куратор Інституту порівняльної геноміки Саклера в Американському музеї природної історії в Нью-Йорку.

Коли ми п'ємо солону воду, ми вживаємо багато солі, яку тіло тепер має вимити із тіла. Нирки відфільтровують домішки з води, але вони можуть виробляти лише сечу, яка є менш солоною, ніж наша кров. Це означає, що на кожну чашку солоної води, яку ви випиваєте, вам потрібно випити принаймні стільки ж води, щоб ваші нирки могли вимити всю цю сіль.

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"Ви можете сказати: "Чому б просто не пити більше солоної води?" Але тоді у вас просто залишається більше солі, яку вам потім доведеться промити ще більшою кількістю води. Отже, солона вода ніколи не може втамувати вашу спрагу — вона може тільки викликати у вас спрагу", – пояснив науковець.

Деякі тварини, такі як морські птахи та морські ссавці, мають пристосування, які дозволяють їм пити солону воду. Однак більшість наземних тварин, включаючи людей, еволюціонували, щоб пити лише прісну воду. Це пов'язано з тим, що наші предки-примати жили в середовищі, де прісна вода була більш доступною, ніж солона вода.

Солона вода не може втамувати спрагу людини, оскільки вона занадто солона для наших нирок. Деякі тварини, такі як морські птахи та морські ссавці, мають пристосування, які дозволяють їм пити солону воду, але більшість наземних тварин, включаючи людей, еволюціонували, щоб пити прісну воду.

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