П'ять речей, які не можна змивати в унітаз

Люди часто викидають в унітаз залишки їжі, туалетний папір, засоби особистої гігієни. Утім, при змиванні ці відходи опиняться у стічних водах та забиватимуть каналізацію.

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Також змивання певних предметів в унітаз може завдати шкоди вашим трубам та навколишньому середовищу. Видання Sante Plus пояснило, чому вам треба уникати подібної практики.

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1. Рулон туалетного паперу

Рулони туалетного паперу слід викидати у сміття, а не в унітаз. Навіть якщо ви купуєте рулони туалетного паперу з маркуванням "біорозкладний", не викидайте їх в унітаз. У деяких випадках вони можуть забруднювати воду, розкладаючись і порушувати нормальне функціонування очисних споруд.

2. Олія, залишки їжі, суп

Ви смажили їжу і не знаєте, що робити з олією у фритюрниці? Але виливати її в унітаз – погана ідея! При контакті з водою жири тверднуть і закупорюють труби, а виклик сантехніка може коштувати дорого.

Не забудьте перед миттям видалити жир зі столових приладів за допомогою паперу.

3. Тампони та гігієнічні прокладки

Так само як інтимні серветки чи презервативи, тампони та гігієнічні прокладки не можна змивати в унітаз. Вони можуть не тільки засмітити ваші труби, а й забруднити очисні споруди. Це може становити реальну небезпеку для морських тварин. Опинившись на дні водойм, вони могли проковтнути їх. Тому вони мають опинитися разом із побутовими відходами, щоб уникнути екологічної катастрофи.

4. Наповнювач для котячого туалету

Котячому наповнювачу не місце в унітазі. Незалежно від того, заявлено виробником як біорозкладне чи ні, його необхідно утилізувати в іншому місці. Він містить речовину, яка може заблокувати труби та решітки, що фільтрують, на вході в очисні споруди.

5. Волосся

У вас є звичка викидати велику кількість волосся в унітаз? Що ж, скоріше позбавтеся цієї шкідливої звички, адже волосся засмічує ваші труби та фільтраційні сітки, а також ушкоджують септик, особливо двигун насоса та очисні споруди.

Під час очищення стічних вод у санітарних мережах виявляється багато відходів. Ліки або їх залишки, що змиваються в унітаз, завдають шкоди всій екосистемі, стаючи небезпечними для тварин та мікроорганізмів, що мешкають у водному середовищі. Тому заради вашого власного блага та блага планети не забувайте ретельно сортувати відходи.

Нагадаємо, що експерти з боротьби зі шкідниками кажуть, що те, як ви підтримуєте речі в чистоті й порядку, може вплинути на появу комах, зокрема павуків. Але деякі речі не можна робити під час прибирання.

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