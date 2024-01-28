Перевірений спосіб: Як виростити розсаду перцю без зайвої мороки

Перець – популярна овочева культура, вирощування якої може здатися складним завданням, особливо для початківців. Одним з ключових етапів цього процесу є пікіровка – пересаджування молодих сіянців з однієї ємності в іншу.

Відео дня

Ця процедура може бути ризикованою для рослин, адже вона шкодить кореневій системі та може призвести до стресу, що негативно впливає на їх подальший розвиток, пише prostoway.

Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт

Переваги вирощування розсади без пікірування:

Зниження ризику травмування кореневої системи.

Запобігання стресу у сіянців.

Прискорення росту та розвитку рослин.

Зменшення трудомісткості процесу.

Вибір сорту:

Першим кроком до успішного вирощування розсади перцю без пікірування є вибір відповідного сорту. Найкраще підходять ранні та суперранні сорти з коротким періодом вегетації, які не потребують багато місця для розвитку. Деякі популярні сорти:

"Гранд" - солодкий перець з товстими стінками, ранній, стійкий до хвороб.

- солодкий перець з товстими стінками, ранній, стійкий до хвороб. "Соняшник" - солодкий перець з великими плодами, ранній, високоврожайний.

- солодкий перець з великими плодами, ранній, високоврожайний. "Парма" - солодкий перець з кубовидними плодами, ранній, транспортабельний.

- солодкий перець з кубовидними плодами, ранній, транспортабельний. "Корнет" - гострий перець з конічними плодами, ранній, ароматний.

Підготовка ґрунту та ємностей:

Для вирощування розсади без пікірування необхідний якісний ґрунт з хорошою дренажною системою та високим вмістом поживних речовин. Можна використовувати готові ґрунтові суміші або приготувати ґрунт самостійно, змішавши в рівних пропорціях дернову, листову землю та перегній.

Ємності для розсади повинні бути глибокими (не менше 10 см) та мати об'єм не менше 0,5 л на одну рослину. Це можуть бути:

Комірчасті підставки - зручний та практичний варіант, який дозволяє економити місце.

- зручний та практичний варіант, який дозволяє економити місце. Індивідуальні горщики - дають можливість пересаджувати рослини без шкоди для кореневої системи.

- дають можливість пересаджувати рослини без шкоди для кореневої системи. Контейнери для яєць - оригінальний та економний варіант, який підходить для невеликої кількості розсади.

Перед використанням ємності рекомендується ретельно вимити та продезінфікувати їх.

Посів насіння:

Терміни: Посів насіння перцю на розсаду без пікірування рекомендується проводити в кінці лютого - на початку березня.

Підготовка насіння: Замочіть насіння в теплому розчині марганцівки на 30 хвилин, потім промийте та просушіть.

Замочіть насіння в теплому розчині марганцівки на 30 хвилин, потім промийте та просушіть. Посів: Наповніть ємності ґрунтом, зробіть борозенки глибиною 1 см і розкладіть насіння з інтервалом 2-3 см. Злегка присипте насіння ґрунтом і зволожте його з пульверизатора.

Наповніть ємності ґрунтом, зробіть борозенки глибиною 1 см і розкладіть насіння з інтервалом 2-3 см. Злегка присипте насіння ґрунтом і зволожте його з пульверизатора. Умови проростання: Накрийте ємності плівкою або склом і поставте в тепле місце з температурою +25-28°C.

Догляд за розсадою:

Світло: Після появи сходів забезпечте розсаді максимальне освітлення.

Після появи сходів забезпечте розсаді максимальне освітлення. Температура: Оптимальна температура для росту розсади +22-25°C вдень і +18-20°C вночі.

Оптимальна температура для росту розсади +22-25°C вдень і +18-20°C вночі. Полив: Регулярно поливайте розсаду теплою відстояною водою, не допускаючи пересихання ґрунту.

Регулярно поливайте розсаду теплою відстояною водою, не допускаючи пересихання ґрунту. Підживлення: Проведіть 2-3 підживлення розчинними комплексними добривами протягом вегетаційного періоду.

Раніше ми писали про те, як законсервувати мариновані кабачки на зиму, що за смаком нагадують гриби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!