Чому не можна носити та викидати діряві шкарпетки: народні прикмети та забобони

Шкарпетки є необхідною частиною будь-якого гардероба, оскільки вони захищають стопи від зовнішніх чинників та допомагають їх обігрівати. Однак часто шкарпетки не можуть служити довгий час, оскільки вони швидко зношуються. При цьому, якщо у шкарпетках утвориться дірка, багато людей просто викинуть їх, але наші бабусі звикли штопати такі вироби, бо раніше вони були у великому дефіциті.

Читайте також: Як знайти купюру, яка приноситиме гроші

Проте існують люди, які продовжують ходити в порваних шкарпетках, не здогадуючись про те, що через такі пошкодження можуть виходити життєві сили і енергетика людини. Варто звернути увагу на стан шкарпеток та своє здоров'я, і замінювати зношені або пошкоджені вироби на нові.

У народі діляться прикметами, які пов'язують діряві шкарпетки з невдачею та бідою:

Відео дня

Вважається, що носіння шкарпеток з дірками може спричинити фінансові труднощі або навіть бідність;

Крім того, якщо дірки з'явилися на нових шкарпетках дуже швидко, то це може свідчити про те, що людина часто відмовляється від своїх інтересів на користь інших;

Якщо людина поспішно наділа діряві шкарпетки, їй необхідно зупинитися і подумати про свої дії.

Віриться, що ті, хто не звертає уваги на дірки в шкарпетках, також ставляться безладно до свого особистого життя;

Якщо вам приснилися діряві шкарпетки, необхідно бути насторожі – можливо, хтось з близьких думає про вас недобре;

За старих часів шкарпетки з дірками не викидали, а зашивали. Вважалося, що з викинутими шкарпетками йде і достаток людини. Але ті шкарпетки, які не можна було врятувати, спалювали або викидали після того, як їх виправили.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!