Чому не можна дарувати парасольки: народні прикмети та забобони

Як відомо, з дитинства нас учили, що не можна сушити парасольку в розкритому вигляді в будинку, адже можна серйозно розсердити домового, який дуже любить порядок. На жаль, прикмети про парасольки є не тільки про їх зберігання, а й про покупку, використання та подарунки. Ми зібрали для вас найпопулярніші повір'я та забобони про парасольки, а також розповімо, як вони пов'язані з долею людини.

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Повір'я говорять, що не можна дарувати парасольку, оскільки це принесе велике нещастя власнику. Згідно з цим прикметою, людина, яка отримує парасольку, дуже часто опинятиметься на вулиці без парасольки.

Також говорять, що зламана парасолька приверне погані новини, тому варто готуватися до витрат на ремонт або заміну. Крім того, якщо ви піднімете парасольку, яку самі випустили, це принесе вам невдачу. Але якщо це зробить помічник, то прикмета на перехожого не поширюється.

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Є також прикмета про те, як власники парасолів повинні вибирати правильний колір. На думку езотериків, класичний чорний колір притягуватиме негатив, тоді як білий приверне багато заздрісників і постійних пліток, що може погано вплинути на репутацію.

З іншого боку, є прикмети, які обіцяють удачу та щастя тим, хто володіє парасолькою. Молодятам радять неодмінно придбати парасольку, щоб оберегти себе та будинок від неприємностей.

Якщо уві сні ви ховаєтеся від сонця під парасолькою, то це може бути символом успіху, особливо в фінансових справах. Такий сон може привернути гроші. Але якщо ви залишаєтесь на вулиці під парасолькою під час дощу, це може бути поганим знаком. Ймовірно, ви зіткнетеся з невеликими проблемами, як на роботі, так і вдома.

Необхідно дбайливо ставитися до парасольки та не залишати її там, де вона не до місця, наприклад, на столі чи ліжку. Існує повір'я, що це може привести до негараздів, особливо у сімейних стосунках.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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