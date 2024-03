Скам'янілу клешню гігантського краба знайшли у Новій Зеландії: істота жила на землі понад 8 млн років тому (фото)

Нові знахідки скам'янілостей крабів на пляжі Вайтоето на Північному острові Нової Зеландії розкривають унікальний вид, який жив 8,8 мільйона років тому.

Ці скам'янілі, знайдені у верхній міоценовій формації, відомі як найбільші зразки крабів, що коли-небудь були виявлені, змушуючи вчених припустити, що вони можуть бути попередниками сучасних гігантських крабів. Дослідження публікується в New Zealand Journal Of Geology And Geophysics.

Новий вид, відомий як Pseudocarcinus karlraubenheimeri, отримав свою назву на честь Карла Раубенхаймера з Нью-Плімута, Північний острів, Нова Зеландія, який зібрав скам'янілості.

Дослідники вважають, що цей викопний предок може бути попередником сучасного Pseudocarcinus gigas, гігантського південного краба, який може важити понад 12 кілограмів.

Експерти відзначають, що ці скам'янілості надзвичайно добре збереглися, оскільки були поховані у верхній міоценовій формації разом з вулканічним матеріалом, що дозволило вивчати їх з великим науковим потенціалом.

