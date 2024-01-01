У жодному разі не викидайте: коли можна прибирати зерно після засівання та що з ним робити

На Новий Рік в Україні заведено посівати – хлопчики, або юнаки з різним мішаним зерном (жита, пшениці, проса, гороху, ячменю) ходять по хатах засівати та вітати з Новим роком.

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Посівання зерном 1 січня символізує привернення багатства, добра, здоров’я. Під час посівання промовляють: "На щастя, на здоров’я, та на Новий Рік, щоб родило краще, як торік — жито, пшениця та всяка пашниця. Дай, Боже!", повідомляє видання patriyarkhat.org.ua.

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Господарі будинку мають або запросити посівальників за стіл, або ж покласти у їхні торбинки гроші, або солодощі чи смаколики.

З давніх часів було заведено збирати зерно, яке розкидали посівальники. Частину залишали на засів ниви, частину кидали курям – щоб добре неслися і плодилися.

Часом ще залишали зерно для корови, коли отелиться. А горох зберігали аж до весни. Весною, коли повилуплюються гусенята, їх загодовували цим горохом, щоб великі росли.

"Зерно посівне мусить з’їсти птиця, бо в яйці є зародок життя, як і в зерні. У яйці птиці є сонячна сила, яка є доброю і прихильною до людини", – зазначається у повідомленні.

Вважається, що посівання зерном приносить щастя в дім на весь рік. Тому зерно не можна викидати, а слід зібрати і зберігати до наступного року.

Зерно, яке було розсипане посівальниками, має особливу силу. Воно є символом родючості й достатку. Його можна згодувати худобі, щоб вона була здоровою і плодовитою. Також зерно можна використовувати для проведення різних ритуалів, наприклад, для зняття пристріту або для залучення удачі.

Пропонуємо дізнатися, коли в Україні колядують, щедрують та посівають.

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