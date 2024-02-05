Не гайте часу: садівники радять провести ці роботи в лютому, щоб навесні не мати проблем

Останній місяць зими – саме час для садівників розпочати підготовку до весняного сезону. Поки природа прокидається від зимового сну, а ґрунт прогрівається під першими променями сонця, саме час взятися за три важливі справи, які допоможуть вам згодом насолодитися пишним цвітінням та щедрими врожаями.

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Як повідомляє Express, експерти радять у лютому почати планування та посів насіння овочів.

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У лютому можна сіяти в теплиці насіння томатів, огірків, а також моркви, цибулі, салату, редиски, гороху та шпинату.

Складіть план посівів, враховуючи особливості вашого ґрунту та клімату. Не забудьте про підживлення ґрунту перед посівом, щоб забезпечити рослини необхідними поживними речовинами.

Для раннього врожаю овочів, які стійкі до холоду, можна використовувати горщики.

Також у лютому варто почати висадку цибулинних квітів. Зокрема, вже час висаджувати лілії та тюльпани. Ви можете садити лілії як у відкритий ґрунт, так і в горщики. Для стимуляції раннього цвітіння горщики з ліліями можна переносити в тепло після проростання.

У лютому варто подбати про джерела їжі для птахів, їжаків, бджіл та інших тварин. Додайте у свій сад низькорослі рослини та кущі, які забезпечать їм притулок.

Навесні залиште ділянки нескошеної трави та польових квітів, щоб заохотити диких тварин до вашого саду.

Підготувавши ґрунт, посіявши насіння та подбавши про диких тварин, ви закладете фундамент для пишного та барвистого саду, який буде радувати вас протягом усього весняно-літнього сезону.

Нагадаємо, експерт назвав зимове правило обрізки рослин "три Д", що заохотить сад до цвітіння навесні.

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