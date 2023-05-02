Лікує всі недоліки: як застосовувати дігтярне мило для шкіри

Дігтярне мило широко застосовують у косметології: для лікування акне, прищів та вугрів. Крім того ним можна лікувати волосся. Це мило має антисептичний ефект та чудово загоює рани. Мило з дьогтю має у своєму складі 10% натурального березового дьогтю та 90% мила. Дігтярне мило не має барвників, ароматизаторів та штучних добавок. Березовий дьоготь надає йому різкий запах.

Застосування дігтярного мила для волосся

Якшо у вас жирна шкіра голови, спробуйте помити її дігтярним милом або шампунем у складі якого є дігтярне мило.Також, мило з дьогтем чудово бореться із втратою волосся та лупою.

Дігтярне мило для лікування шкіри

Якщо у вас жирний чи комбінований тип шкіри з недоліками, візьміть дігтярне мило, утворіть з нього піну, нанесіть її на обличчя та потримайте 10 хвилин. Змийте водою та нанесіть зволожуючий крем.

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Також дігтярне мило чудово допомагає у боротьбі з герпесом. Наносьте невелику кількість мила на вражену ділянку.

Крім того, дігтярне мило бореться з утворенням комедонів та звужує пори. Вмивайтесь ним кожен ранок протягом 14 днів. Змивайте прохолодною водою.

Якщо після бриття у вас з‘являються ранки – обробляйте їх дігтярним милом – воно добре загоює рани.

Дігтярне мило для боротьби з грибком

Для лікування грибкових захворювань мийте ноги із дігтярним милом та робіть маски для ніг з його піною.

Також, мило допомагає побороти тріщини на п‘ятах, для цього кілька разів на тиждень обробляйте тріщини милом.

Дігтярне мило для боротьби з потом

Обробляйте цим милом пахви та ноги і вони будуть менше пітніти. Крім того, дігтярне мило завдяки своїм антисептичним властивостям нейтралізує неприємний запах.

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Протипоказання

– вагітність

– індивідуальна непереносимість

– алергія

Перед використанням проведіть тест на переносимість: нанесіть трохи мила на внутрішню частину ліктя та змийте через 2 години. Якщо з‘явилось печіння чи висипка, відмовтесь від його використання. Також, після вмивання наносьте на шкіру зволожуючий крем.

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