Які продукти найкраще впливають на роботу кишківника

Кишечник часто називають другим мозком, адже він відіграє важливу роль у нашому здоров'ї. В ньому містяться мільярди бактерій, які складають мікробіоту. Від балансу цих бактерій залежить робота травної системи, імунітету, а також загальне самопочуття.

Коли кількість "шкідливих" бактерій переважає, виникають проблеми з травленням, алергії, аутоімунні захворювання та інші порушення. На щастя, ми можемо покращити мікробіоту кишечника та, отже, зміцнити своє здоров'я. Одним із способів зробити це є вживання пробіотиків, пише ua-novosti.info.

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Пробіотики – це живі мікроорганізми, які подібні до тих, що живуть у нашому кишечнику. Вони допомагають відновити баланс мікробіоти, борються з "шкідливими" бактеріями та покращують роботу травної системи.

Деякі з продуктів, які містять багато пробіотиків:

1. Йогурт:

Найпоширеніший ферментований продукт.

Містить термофільний стрептокок і болгарську паличку.

Особливо корисний грецький йогурт, який багатий білком і кальцієм.

2. Кефір:

Може містити більше пробіотиків, ніж йогурт.

Протидіє "шкідливим" бактеріям, покращує травлення, підтримує імунітет.

Є джерелом білка, кальцію, калію та має протипухлинні властивості.

3. Сир:

Деякі види сиру, такі як чеддер, гауда, моцарелла і блакитний сир, містять корисні бактерії.

4. Квашена капуста:

Багата пробіотиками, вітамінами, мінералами та клітковиною.

Клітковина необхідна для того, щоб пробіотики вижили і принесли користь організму.

Увага: квашена капуста тривалого зберігання не містить пробіотиків.

5. Соління:

Огірки, буряк, капуста, редис та інші овочі, ферментовані без оцту, є джерелом корисних бактерій.

6. Яблучний оцет:

Містить мало вуглеводів, натрію та багато пробіотиків.

Дослідження показали, що яблучний оцет знижує окислювальний стрес і ризик ожиріння (на щурах).

Крім вживання пробіотиків, важливо також харчуватися збалансовано, вживати достатньо клітковини та пити багато води.

Це допоможе створити сприятливі умови для розвитку "хороших" бактерій у кишечнику і покращити ваше загальне самопочуття.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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