Швидко та просто робиться: рецепт маринованого перцю на зиму

Маринований болгарський перець — улюблена закуска, яка чудово поєднується з гарнірами, м’ясними стравами та салатами, а його яскраві кольори додають святкового вигляду будь-якому столу. Приготувати його можна й без стерилізації — швидко, просто та смачно.

Про це розповідає допис кулінарки Jayne lubowitz у Facebook. Для цього знадобиться 3 кілограми болгарського перцю, 600 мілілітрів води, 250 мілілітрів 9% оцту, 300 грамів цукру, 90 грамів солі, 120 мілілітрів рослинної олії та 90 грамів часнику.

Спочатку перець потрібно нарізати довгими смужками, а часник — тонкими пластинками. Потім скласти овочі в каструлю й залити окропом, накривши кришкою на 10 хвилин. Така підготовка робить перець м’яким і водночас дозволяє відмовитися від стерилізації. Після цього воду зливають, залишивши частину для маринаду.

У рідину додають сіль, цукор і олію, доводять до кипіння, після чого всипають часник і перець. Суміш варять 6–7 хвилин, стежачи, щоб овочі залишалися пружними. За хвилину до завершення процесу вливають оцет, швидко перемішують, доводять маринад до кипіння й одразу знімають із вогню.

Готову страву гарячою розкладають по стерилізованих банках, заливають маринадом і закручують кришками. Банки перевертають догори дном, накривають ковдрою чи рушником і залишають до повного охолодження. Такий спосіб створює вакуум, завдяки чому перець зберігатиметься всю зиму.

