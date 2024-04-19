Експерт з кави назвав точний час, коли варто пити цей напій зранку
Багато з нас не уявляють собі життя без кави. Зранку вона дає нам бадьорість, а вдень – рятує від сонливості. Але чи знаєте ви, що пити каву одразу після пробудження не найкраща ідея?
Експерти радять почекати. А ви в який час п'єте свою першу каву? Чи помічали ви, що якщо пити її трохи пізніше, то вона діє краще? Про це радить задуматись видання Express.
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Скільки чекати від пробудження? Рівно годину.
Чому? Все через гормони!
Коли ми прокидаємося, рівень кортизолу в нашому організмі й так високий.
Цей гормон відповідає за пильність і бадьорість.
Якщо ж ви одразу вип'єте каву, то кофеїн лише посилить його дію, що може призвести до негативних наслідків.
Наприклад, може виникнути звикання до кофеїну, і вам знадобиться більше його, щоб відчути той самий ефект.
Тож краще трохи почекати, поки рівень кортизолу знизиться природним чином.
Вчені дослідили, що в середньому люди у Великій Британії прокидаються о 7:33 ранку.
Тож оптимальний час для першої чашки кави – 8:33.
Звичайно, це лише загальна рекомендація.
Ви можете трохи змістити час в залежності від того, коли ви зазвичай прокидаєтесь.
Головне – дати організму час самостійно прокинутися, перш ніж штучно стимулювати його кофеїном.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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