Експерт з кави назвав точний час, коли варто пити цей напій зранку

Багато з нас не уявляють собі життя без кави. Зранку вона дає нам бадьорість, а вдень – рятує від сонливості. Але чи знаєте ви, що пити каву одразу після пробудження не найкраща ідея?

Експерти радять почекати. А ви в який час п'єте свою першу каву? Чи помічали ви, що якщо пити її трохи пізніше, то вона діє краще? Про це радить задуматись видання Express.

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Скільки чекати від пробудження? Рівно годину.

Чому? Все через гормони!

Коли ми прокидаємося, рівень кортизолу в нашому організмі й так високий.

Цей гормон відповідає за пильність і бадьорість.

Якщо ж ви одразу вип'єте каву, то кофеїн лише посилить його дію, що може призвести до негативних наслідків.

Наприклад, може виникнути звикання до кофеїну, і вам знадобиться більше його, щоб відчути той самий ефект.

Тож краще трохи почекати, поки рівень кортизолу знизиться природним чином.

Вчені дослідили, що в середньому люди у Великій Британії прокидаються о 7:33 ранку.

Тож оптимальний час для першої чашки кави – 8:33.

Звичайно, це лише загальна рекомендація.

Ви можете трохи змістити час в залежності від того, коли ви зазвичай прокидаєтесь.

Головне – дати організму час самостійно прокинутися, перш ніж штучно стимулювати його кофеїном.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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