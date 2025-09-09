Як смачно замаринувати кільця кальмара за 10 хвилин: рецепт

Кальмари вдома — всього за кілька хвилин підготовки!

Простий рецепт, який робиться легко навіть на домашній кухні, а смакує — як у ресторані.

Інгредієнти:

Кальмари

Сіль

Цукор – 1 ст. л.

Соус "Солодкий чилі"

Соус унагі

Кінза (за бажанням)

Часник (за бажанням)

Приготування:

Почистити кальмари від плівки, нарізати кільцями. Відварити 2–3 хв у підсоленій воді з ложкою цукру. Заправити соусом "Солодкий чилі" та унагі. Поставити в холодильник на добу, щоб просочились. Перед подачею можна додати кінзу та часник.

Виходить страва з яскравим смаком і неймовірним ароматом

Не чекайте нагоди — зберігайте, беріть кальмари й готуйте цю страву вже завтра!