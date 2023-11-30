Як правильно сушити взуття, щоб воно не втратило форму

Частою проблемою у холодну та вологу погоду є те, що взуття мокне не тільки ззовні, але й всередині. Проте його можна висушити, а якщо зробити це правильно, то чоботи або кросівки точно не зіпсуються.

Відео дня

Деякі хитрощі можуть допомогти позбутися вологи у взутті та зберегти його форму. Проте, як пише Pixel, за справу потрібно взяти якомога швидше. Найкраще розпочати одразу, як повернулися додому.

Читайте також: Як побороти пітливість ніг та позбутися неприємного запаху зі взуття

Пам'ятайте, що відкладати не можна, оскільки у вологому взутті дуже швидко розмножуються грибки та бактерії, через що з'являється неприємний запах, часом навіть пліснява. Якщо ж ви відкладаєте сушіння, то будьте готовими, що матеріал взуття може стати жорстким та зіпсується вигляд.

Підготовка взуття до сушіння

Крок 1. Позбудьтеся бруду, вимивши черевики та інше взуття. Якщо ж бруд засохне на поверхні, то можуть утворитися стійкі плями, які буде проблемно вивести. Видаляти потрібно не тільки болото, але й краплі дощу або вологий сніг.

Утім, будьте обережними із взуттям з нубуку або замші. Їх треба акуратно промокнути рушником, оскільки вони чистяться у сухому вигляді. Якщо ж брудні кросівки, то за можливості періть у пральній машині.

Крок 2. Витягніть устілки, якщо це буде можливим. Завдяки циркуляції повітря всередині взуття, процес сушіння відбуватиметься швидше. Устілки сушіть окремо.

Крок 3. Вийміть шнурки. Прати і сушити їх також потрібно окремо.

Крок 4. Використовуйте формоутримувачі. Завдяки цьому ви не матимете проблем із заломами та загинами, а взуття збереже ідеальну форму. Якщо ж формоутримувачів у вас немає, то поставте у взуття колодки з пінопласту, які продавалися разом з парою, або покладіть всередину зім’ятий папір, газети або серветки.

Як правильно сушити взуття

1. Уникайте прямого нагріву. Не можна ставити на батарею кросівки, туфлі, черевики, а також біля обігрівача чи відкритого вогню. Не рекомендовано сушити взуття під прямими променями сонця. Головна причина: надлишок тепла здатне пошкодити поверхню взуття та змінити властивості клею, просочення тощо. Часто буває, що після таких дій взуття розсохається, втрачає свої властивості, зокрема може стати жорсткішим або пропускатиме воду.

2. Для сушіння обирайте місце, де добре циркулює повітря. Ви можете ставити взуття під вентилятор, але функція обігріву має бути вимкнена. Висихання прискорить, якщо черевики або кросівки залишити сохнути на протягу.

Що робити, аби взуття швидше висохло

1. Сушарки для взуття. У середину мокрого взуття можна покласти спеціальні електричні нагрівальні елементи, які призначені для сушіння взуття, але працюють від розетки чи батарейок. Гаджети не нашкодять взуття та пришвидшать його висихання.

Окрім нагріву, у сушарок можуть бути додаткові функції, як-от дезінфекція та знищення грибків, бактерій.

2. Покладіть всередину взуття паперові серветки, газети або туалетний папір. Ці матеріали зможуть увібрати вологу, що пришвидшить висихання. Але не можна набивати дуже туго та змінюйте кожні 2-4 години.

3. Використайте рушник. Тканина також ефективно вбиратиме вологу. У кожний черевик покладіть куточки рушника, а вільною частиною оберніть взуття з усіх боків. Перший рушник заберіть через кілька хвилин, а наступний вже можна залишати на кілька годин.

4. Рис або наповнювач для котячого туалету. Ці продукти треба не просто сипати у взуття, а спочатку покласти у шкарпетку, або насипте їх у відро, а взуття занурте всередину.

Багато людей не знають, як ефективно утеплити своє взуття, особливо коли в чоботях чи черевиках стає холодно. Тому UAportal розповів про дієві, а головне бюджетні способи утеплення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!