Ноги завжди будуть в теплі: три способи утеплити взуття взимку

Багато людей не знають, як ефективно утеплити своє взуття, особливо коли в чоботях чи черевиках стає холодно. Давайте розглянемо дієві, а головне бюджетні способи утеплення, повідомляє Ukr.Media.

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В першу чергу важливо обирати якісне взуття з повітропроникним шаром між ногою і підошвою, що забезпечить ефективний теплообмін. Також важливо мати вовняну або хутряну підкладку та товсту підошву, не менше ніж 2 сантиметри.

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По-друге, утеплити взуття допоможуть спеціальні устілки з вовни або хутра, головне — уникати тиску від черевика на ногу.

Також, необхідно носити теплі вовняні шкарпетки або колготки, а оптимальним варіантом буде використання термобілизни для ніг (термошкарпетки).

Нагадаємо, ми вже писали, як утеплити приміщення перед зимою за допомогою пінопласту.

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