Як правильно зберігати продукти в холодильнику: правила розміщення на поличках

Інструкція до холодильника.

Все просто і наче на поверхні, але культуру їжі та правила безпеки на кухні не всі вивчали змалку. На рівні трохи ближче до наукового, ми знаємо, що теорія гігієни та стерильності провальна. Але й важливо для того, щоб не активізувалися процеси, що призводять до хвороб, спровокованих бактеріями, важливо виконувати всього 4 принципи:

1 – Чистота. Мити руки та поверхню кухні, руки після телефону, грошей чи ввечері безлад після не прибраного сніданку - не ок

2 – Поділ. Сире м’ясо та риба знаходяться ізольовано від інших продуктів.

3 – Безпека. Мясо, птахів, рибу готують до безпечної внутрішньої температури. Так, є культури із севіче, тартарами, крудо, я теж люблю, але там якість виходить вперед і відповідальність лягає на того, хто обирає. Чи готує.

4 – Охолодження. Пункт користування холодильником даю:

Сира, недоготовлена ​​їжа (особливо птах, м’ясо, риба) – завжди ризики хвороб харчового походження. Їжа надоброблена (сосиски) – зниження поживної цінності. Правда завжди посередині) але правила треба знати. Пильну увагу – вагітні, діти та старші. Сьогодні детальніше я розповім про 4 пункт, охолодження.

⁃ Не переповнюйте холодильник. Холодне повітря має циркулювати.

⁃ Підтримка постійної температури холодильника 4,5 С або нижче – один з найефективніших способів знизити ризик хвороб харчового походження.

⁃ Температура морозильної камери -17°С або нижче.

⁃ Охолодіть або заморозьте м’ясо, птицю, яйця та інші продукти, що швидко псуються, як тільки ви принесете їх додому з магазину.

⁃ Не залишайте сире м’ясо, птицю, яйця, приготовлену їжу або нарізані свіжі фрукти або овочі при кімнатній температурі більш ніж на 2 години перед тим, як покласти їх у холодильник або морозильну камеру (1 година при температурі вище 30С).

⁃ Не розморожуйте продукти за кімнатної температури. Є три безпечні методи: в холодильнику, в прохолодній воді і в спец режимі духовки/печі. Розморожене в холодній воді або печі потрібно швидко приготувати.

⁃ Залишки їжі зберігають у неглибоких ємностях, щоб швидше остигли. Leftovers слід викинути за 3 дні; сирий птах та фарш – 1-2 дні.

⁃ Овочі, зелень, фрукти та ягоди - відділ при високій вологості