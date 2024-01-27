Як за поведінкою співрозмовника розпізнати у нього ознаки психічних хвороб: поради психіатра

У епоху хронічного стресу люди все частіше зіштовхуються з проблемами ментального здоров’я. Подеколи розпізнати ознаки психічних хвороб буває важко, але коли справа стосується твоїх рідних або навіть просто знайомих, вміння бачити неочевидні зміни у поведінці може допомогти якнайшвидше прийти їм на порятунок.

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Про це розповів лікар-психіатр Євген Скрипник в інтерв'ю Вікна. Якщо ви самі відчуваєте, що у вас можуть бути проблеми з психічним здоров’ям, також зверніться за допомогою до спеціаліста. Пам’ятайте, що ви не самотні, і що допомога доступна.

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Найрозповсюдженіші психічні хвороби

Серед найпоширеніших психічних хвороб, які можуть бути помітні у поведінці оточуючих, є:

Депресія – це стан, що характеризується пригніченим настроєм, зниженням інтересу до навколишнього світу та втратою здатності насолоджуватися життям. Людині з депресією може бути важко концентруватися, приймати рішення та виконувати звичні справи.

– це стан, що характеризується пригніченим настроєм, зниженням інтересу до навколишнього світу та втратою здатності насолоджуватися життям. Людині з депресією може бути важко концентруватися, приймати рішення та виконувати звичні справи. Панічний розлад – це стан, що характеризується раптовими панічними атаками, які супроводжуються такими симптомами, як прискорене серцебиття, задишка, відчуття нестачі повітря, нудота та страх смерті.

Генералізований тривожний розлад – це стан, що характеризується постійним відчуттям тривоги та хвилювання. Людина з генералізованим тривожним розладом може постійно переживати про все, що може статися, і мати труднощі з розслабленням.

– це стан, що характеризується постійним відчуттям тривоги та хвилювання. Людина з генералізованим тривожним розладом може постійно переживати про все, що може статися, і мати труднощі з розслабленням. Розлад дефіциту уваги і гіперактивності (РДУГ) - це стан, що характеризується труднощами з концентрацією уваги, гіперактивністю та імпульсивністю. Люди з РДУГ можуть мати труднощі з навчанням, роботою та повсякденним життям.

- це стан, що характеризується труднощами з концентрацією уваги, гіперактивністю та імпульсивністю. Люди з РДУГ можуть мати труднощі з навчанням, роботою та повсякденним життям. Межовий розлад особистості – це стан, що характеризується нестійкою самооцінкою, нестійкими міжособистісними стосунками та імпульсивністю. Люди з межовим розладом особистості можуть мати труднощі з контролем своїх емоцій та поведінки.

Як розпізнати ознаки психічних хвороб у близьких

Звісно, помітити зміни у поведінці близького кругу оточуючих набагато легше, оскільки тобі є з чим порівнювати. Переміни у поводженні, нетипові реакції на різні ситуації й обставини, інша динаміка у спілкуванні - все це дає підстави замислитись над тим, чи все гаразд.

Ось деякі ознаки психічних хвороб, які можуть бути помітні у поведінці близьких:

Зміни у настрої – людина може ставати більш пригніченою, дратівливою або збудженою.

– людина може ставати більш пригніченою, дратівливою або збудженою. Зміни у поведінці – людина може ставати більш замкнутою або, навпаки, більш товариською, може втрачати інтерес до улюблених занять або, навпаки, починати займатися новими речами.

– людина може ставати більш замкнутою або, навпаки, більш товариською, може втрачати інтерес до улюблених занять або, навпаки, починати займатися новими речами. Зміни у фізичному здоров’ї – людина може скаржитися на головний біль, болі в животі, безсоння тощо.

Як розпізнати ознаки психічних хвороб у незнайомих

Звісно, не слід поверхнево ставити діагноз за одним критерієм, адже ці симптоми можуть бути проявами інших проблем, таких як:

Фізичні захворювання – деякі захворювання можуть викликати симптоми, схожі на симптоми психічних хвороб. Наприклад, депресія може бути симптомом гіпотиреозу, а тривога може бути симптомом вегетосудинної дистонії.

– деякі захворювання можуть викликати симптоми, схожі на симптоми психічних хвороб. Наприклад, депресія може бути симптомом гіпотиреозу, а тривога може бути симптомом вегетосудинної дистонії. Залежність – алкоголь, наркотики та інші речовини можуть викликати симптоми, схожі на симптоми психічних хвороб. Наприклад, депресія може бути симптомом алкоголізму, а галюцинації можуть бути симптомом наркоманії.

– алкоголь, наркотики та інші речовини можуть викликати симптоми, схожі на симптоми психічних хвороб. Наприклад, депресія може бути симптомом алкоголізму, а галюцинації можуть бути симптомом наркоманії. Стрес – сильний стрес може викликати симптоми, схожі на симптоми психічних хвороб. Наприклад, тривога може бути симптомом посттравматичного стресового розладу (ПТСР).

Якщо ти помічаєш у когось із знайомих або колег зміни у поведінці, які можуть бути ознаками психічних хвороб, важливо поговорити з ним про це. Будьте уважними та чуйними, не судіть і не критикуйте. Запропонуйте йому свою допомогу та підтримку. Якщо людина готова, ви можете допомогти їй знайти лікаря-психіатра або іншого спеціаліста з психічного здоров’я.

Ось кілька порад, як поговорити з кимось про його психічне здоров’я:

Виберіть слушний момент – не варто починати розмову, коли людина втомлена або засмучена.

– не варто починати розмову, коли людина втомлена або засмучена. Будьте відкритими та щирими – скажіть людині, що ви помітили зміни у її поведінці, і що вам не байдуже, як вона почувається.

– скажіть людині, що ви помітили зміни у її поведінці, і що вам не байдуже, як вона почувається. Не судіть і не критикуйте – пам’ятайте, що людина може не розуміти, що з нею відбувається.

– пам’ятайте, що людина може не розуміти, що з нею відбувається. Запропонуйте свою допомогу – скажіть людині, що ви готові її підтримати і допомогти їй отримати допомогу фахівця.

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