Як краще запам'ятовувати сни зранку: прості поради

Протягом свого життя людина проводить від 15 до 30 років у сні, і практично кожну ніч ми переживаємо сни. Хоча практично всі люди бачать сни, не всі можуть їх чітко запам'ятовувати. Запам'ятовування снів вимагає сильного інтересу до цієї сторони внутрішнього життя.

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Щоб розпочати запам'ятовувати сни, важливо налаштовувати себе на це перед засинанням, повідомляє Ukr.Media. Перед тим як заснути, важливо собі нагадати: "Сьогодні я обов'язково запам'ятаю сюжет сну".

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Спробуйте уникати стрімкого пробудження за допомогою будильника, оскільки це може заважати нормальному процесу запам'ятовування снів. Якщо вам слід прокидатися за допомогою будильника, виберіть приємну мелодію, що збільшує гучність поступово.

Не варто занадто захоплюватися методикою запам'ятовування снів, яка передбачає прокидання в середині ночі. Це може спричинити безсоння та неврози, пов'язані з хронічним порушенням сну.

Якщо ви випадково прокинулися вночі, спробуйте не відкривати очі і повторити в себе сюжет сну. Якщо ви не можете швидко заснути, маючи при цьому блокнот і слабкий нічник поблизу, це може вам допомогти зафіксувати виділені моменти.

При пробудженні вранці намагайтеся тримати очі закритими трохи довше і уникати рухів, щоб не розгубити враження від сну.

Щоб запам'ятати сновидіння, поетапно відновлюйте в пам'яті ключові моменти. Якщо це важко, спробуйте відповісти на запитання: де відбувалася дія, що відбувалося, хто брав участь, яка була ваша роль, які емоції виникли, який настрій залишився.

Поступово розплющте очі, уникаючи вигляду в вікно, і спробуйте перенести усе, що ви запам'ятали, на папір. Якщо це важко, можна використовувати диктофон.

Не переймайтеся, якщо спочатку не вдається згадати весь сюжет. Постарайтеся відновити найяскравіші фрагменти або зафіксувати відчуття і загальний настрій сновидіння. Емоції допоможуть вам відновити хоча б основні частини виділеного вам сну.

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