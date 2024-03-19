Експерти сказали, коли починати обприскувати дерева від шкідників

Весняне обприскування дерев – важливий захід, що допомагає захистити їх від шкідників та хвороб. Фахівці радять не чекати, поки розпуститься листя на кущах та деревах. Головне правило – проводити обробку насаджень у безвітряну та суху погоду.

Відео дня

Перше обприскування поводиться до розпускання бруньок, коли температура повітря сягає 5°C. Друге обприскування – коли бруньки вже лопнули, але листя ще не розпустилося, пише "Світ рослин".

Третє обприскування поводиться перед цвітінням, а четверте – після цвітіння, коли з'являться плодові зав'язі.

Також читайте: Експерти назвали вісім гуманних способів позбутися від слимаків і равликів в саду навесні

Для першої обробки дерев підійдуть карбамід, препарати міді, залізний купорос. Вони захищають дерева від хвороб та мають репелентну дію.

Експерти зауважують, що залізний та мідний купорос підходить для обробки саду напровесні та восени.

"Проводьте перше обприскування вранці. Вночі можливі заморозки, тому дерева повинні просохнути. Перед обприскуванням приберіть опале листя. Щоб захистити дерева, поновіть побілку стовбурів або обгорніть їх агроволокном. Біла поверхня відбиватиме сонячні промені і захистить від раннього сокоруху. Це вбереже кору від розтріскування при заморозках. Обробляйте не тільки крону дерев, а й пристовбурні кола", – додали експерти.

Кущі, які вже почали випускати бруньки і на яких з'являється листя, треба обробляти "препаратами для другого обприскування" чи просто пропустіть обприскування.

Друге обприскування проводять у другій половині березня чи середині квітня.

Третя обробка має бути проведена перед цвітінням, щоб захистити дерева та кущі від шкідників, що виїдають квітки поїдання квіткоїдами (бронзівка, оленка волохата, довгоносик).

"При появі листочків і квіткових бруньок активізуються і грибки, які використовують найменші джерела живлення. І хоч зараження поки не видно, можуть стати причиною втрати значної частини врожаю", – кажуть фахівці.

Вони радять при третій обробці саду додавати стимулятори на основі амінокислот. Це можуть бути такі препарати:

Кендал - зміцнить стінки судин і дасть харчування рослинам для якісного цвітіння;

Ізабіон або Мегафол - захистить дерева від несприятливих погодних умов і збільшить урожай;

Епін - активізує природні гормони і захистить від стресів.

Уважно! Під час цвітіння сад не обробляється. Це може нашкодити бджолам.

Після цвітіння, коли починається плодоутворення, важливо провести обробку від шкідників-плодожерів. Адже вони відкладають яйця в зав'язь.

З середини травня, коли температура стабілізується вище 15°C, можна переходити на біологічні засоби захисту. Ці методи дозволяють боротися зі шкідниками вже при їх появі, не завдаючи шкоди довкіллю.

Якщо ви хочете отримати здоровий урожай та зберегти дерева, важливо не ігнорувати обробку саду. Препарати для обприскування препарати не шкодять довкіллю, адже протягом місяця вони повністю розкладаються, не залишаючи жодних слідів. Завдяки їм ваш урожай буде врятований.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!