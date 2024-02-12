Просто налийте пива: експерт сказав, як позбутися слимаків за ніч

Слимаки – одні з найпоширеніших шкідників у саду та на городі. Вони можуть завдати значної шкоди, об'їдаючи листя, стебла та плоди рослин.

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Існує кілька способів позбутися слимаків. Один з них – це використання пивних пасток, пише Express.

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1. Механічні методи:

Вони передбачають збирання слимаків вручну. Це найефективніший, але й найтрудомісткіший метод. Слимаків можна збирати вранці або ввечері, коли вони найбільш активні.

2. Хімічні методи:

Використовуйте хімічні препарати для боротьби зі слимаками. Ці препарати можуть бути дуже ефективними, але вони також можуть бути шкідливими для навколишнього середовища та домашніх тварин.

3. Народні методи проти слимаків:

Можна використовувати золу, вапно або пісок. Розсипте ці речовини навколо рослин, які ви хочете захистити.

Або ж використовувати мідний дріт. Слимаки не люблять повзати по міді.

Висаджуйте рослини, які відлякують слимаків. До таких рослин належать лаванда, петрушка, часник, м'ята.

Пивна пастка – один з найпростіших і найефективніших способів позбутися слимаків.

Як зробити пивну пастку:

Візьміть глибоку місткість, наприклад, банку або пластикову пляшку. Обріжте її, залишивши 7-8 см від дна. Налийте в місткість пиво.

Закопайте місткість в землю так, щоб її край був на рівні землі.

Слимаки, залучені запахом пива, залізуть в місткість і не зможуть з неї вибратися.

Пивну пастку потрібно міняти кожні 2-3 дні.

За допомогою цих методів ви зможете позбутися слимаків на вашому городі і зберегти врожай.

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