Буде велика та солодка: чим обробити полуницю під час цвітіння

Під час цвітіння полуниця надзвичайно чутлива, тому досвідчені садівники не радять турбувати рослину в цей період. Оптимальний час для боротьби зі шкідниками та хворобами — до появи квітів або після їхнього відцвітання.

Але що робити, якщо рослина вже у квітах, а її атакують шкідники чи з'явилися ознаки хвороб? У таких випадках рекомендують використовувати м’які, народні засоби. Про це пише Уніан.

Весняна обробка полуниці від шкідників і хвороб

Полуниця приваблює безліч комах, серед яких — павутинний і суничний кліщ, попелиця, білокрилка, листоїд, слимаки та головний шкідник — довгоносик. Крім цього, ягода може хворіти на борошнисту росу, сіру гниль, плямистість тощо. Щоб захистити урожай, кущі полуниці регулярно обробляють.

Якщо обприскувати рослину хімічними засобами під час цвітіння, це може зашкодити не лише шкідникам, а й корисним комахам — бджолам і джмелям. До того ж є ризик потрапляння токсинів у плоди. Саме тому під час цвітіння фахівці радять уникати агресивних препаратів і, за потреби, використовувати тільки біологічні інсектициди. Їх основа — нешкідливі для людей і бджіл бактерії, віруси чи грибки, але вони ефективні лише за температури не нижче +15°C.

Також на допомогу приходять народні рецепти, які не шкодять ані рослині, ані довкіллю. Щоправда, такі обробки слід повторювати протягом усього періоду цвітіння.

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Народні засоби для обробки полуниці під час цвітіння:

Йодова вода : 1 ч. л. йоду на 5 л води. Обприскувати лише у похмуру погоду, щоб уникнути опіків. Ефективно проти довгоносика.

: 1 ч. л. йоду на 5 л води. Обприскувати лише у похмуру погоду, щоб уникнути опіків. Ефективно проти довгоносика. Нашатирний спирт : 2 ст. л. на 10 л води. Допомагає боротися з довгоносиком, обробку проводити по бутонах.

: 2 ст. л. на 10 л води. Допомагає боротися з довгоносиком, обробку проводити по бутонах. Гірчичний настій : 100 г сухої гірчиці розчинити в 1 л води, настояти 10 годин, долити ще 2 л води і обприскати кущі.

: 100 г сухої гірчиці розчинити в 1 л води, настояти 10 годин, долити ще 2 л води і обприскати кущі. Часниковий настій : 100 г подрібненого листя часнику настоювати в 10 л води добу, потім процідити і обробити рослину.

: 100 г подрібненого листя часнику настоювати в 10 л води добу, потім процідити і обробити рослину. Мильна вода від попелиці : 50 г рідкого мила на 0,5 л води.

: 50 г рідкого мила на 0,5 л води. Часниково-мильний настій від попелиці: 25 г мила, 2 ч. л. олії, 4 подрібнені зубчики часнику на 0,5 л води, настояти 12 годин, обробляти зранку.

Як боротися зі слимаками: посипте ґрунт навколо кущів деревним попелом або замульчуйте тирсою — слимаки уникають таких поверхонь.

Порада: висадіть біля полуниці рослини-компаньйони — чорнобривці, настурцію або часник. Вони відлякують багатьох комах-шкідників.

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