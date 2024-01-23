Рідкі шпалери: Плюси та мінуси, які слід врахувати перед купівлею

Рідкі шпалери набули популярності в дизайні інтер'єру завдяки своїм унікальним властивостям. UAportal розповів, що це цікава альтернатива традиційним шпалерам, яка має різні переваги та недоліки.

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Плюси

Простота нанесення. Рідкі шпалери легко наносяться на стіни і стелі, економлячи час і сили в порівнянні з традиційними. Їх текстура забезпечує безшовне нанесення без необхідності ретельної підготовки.

Приховують недоліки. На відміну від традиційних шпалер, рідкі шпалери можуть ефективно приховувати недоліки на поверхні, створюючи гладкий і відполірований вигляд. Це робить їх чудовим варіантом для старих або пошкоджених стін.

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Екологічність. Рідкі шпалери пропускають повітря, дозволяючи волозі випаровуватися і запобігаючи утворенню цвілі та грибка. Крім того, вони виготовлені з натуральних матеріалів, що робить їх екологічно чистим варіантом для дизайну інтер'єру.

Мінуси

Обмежений вибір кольорів. Рідкі шпалери часто випускаються в обмеженій кольоровій гамі, яка може не відповідати вподобанням кожного.

Ціна. Рідкі шпалери можуть бути дорожчими за традиційні шпалери, що може бути стримуючим фактором для економних споживачів. Вартість професійного монтажу також може вплинути на загальну суму витрат.

Обслуговування та ремонт. Хоча рідкі шпалери довговічні, ремонт у разі пошкодження може бути складним. Будь-яке підфарбовування або повторне нанесення може не гармонійно поєднуватися з існуючим покриттям, що може призвести до необхідності переробляти всю поверхню.

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