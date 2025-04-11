ІДЕАЛЬНИХ НЕМАЄ – НАВІТЬ НА НЕБІ Є ХМАРИ – опубліковані результати нового дослідження про каву.

Друзі, як і обіцяла, підготувала для Вас "свіжозаварену" інформацію про каву.

Здавалося б, ми вже знаємо про каву все.

Що кава:

• зменшує ризик хвороби Паркінсона,

• захищає печінку,

• покращує концентрацію уваги,

• і навіть асоціюється з довшою тривалістю життя.

І от -- знову сенсація:)

Не вся кава однаково корисна. Йдеться не про розчинну, а про заварну.

Нещодавно опубліковане дослідження в журналі Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases вивчало вплив різних методів приготування кави на вміст #дитерпенів — #кафестолу та #кахвеолу — які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) у крові.

ЩО ТАКЕ ДИТЕРПЕНИ?

Кафеол і кафестол — це жиророзчинні сполуки з кавових зерен.

З одного боку, вони мають багато цінних властивостей:

є антиоксидантами і захищають серце, мозок та печінку від старіння;

мають протизапальні ефекти і корисні при аутоімунних хворобах, порушеннях обміну речовин;

протиракову дію, бо пригнічують ріст пухлин, підтримують здоровʼя печінки, запобігають накопиченню жиру в ній.

А з іншого — підвищують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ: розшифровується, як -- ліпопротеїнів низької щільності), якщо потрапляють в організм у значних дозах.

І тут усе залежить від того, як Ви заварюєте каву.

Шведські вчені перевірили 14 лікарняних кавомашин.

*Примітка, чому лікарняних: бо у них всі апарати в лікарнях безкоштовні і стоять всюди.

І що виявили:

У каві з автоматів — 176 мг/л кафестолу,

У фільтрованій (через паперовий фільтр) — лише 12 мг/л,

Тобто в 15 разів більше шкідливих сполук в "офісній" каві.

Виходить, що пиття 40 років кави "з автомата" — це +36% до ризику серцево-судинних захворювань (принаймні, так рахують шведські вчені).

ХТО ВИНЕН ? ТЕХНІКА

• Еспресо-машини з металевими фільтрами — лідери за вмістом дитерпенів (до 2447 мг/л!).

• Френч-прес і гейзерна кава — помірна кількість (приблизно 90 мг/л) (моя мама явно щось знає, бо це її улюблений спосіб).

• Капсульні кавоварки — майже безпечні в цьому сенсі, бо видають концентрат, але містять консерванти (нічого хорошого).

• Кава "з плити" без фільтра — висока концентрація дитерпенів, іноді понад 1000 мг/л.

А ЯК ЩОДО ПАПЕРОВИХ ФІЛЬТРІВ?

Вони рятують? Так, але не зовсім.

Такі фільтри ефективно затримують дитерпени — це правда.

Але більшість сучасних паперових фільтрів виготовлені не з чистого паперу, а з додаванням полімерних ниток (#мікропластику).

Саме вони не дають фільтру розмокати від гарячої води.

Ці нитки не видимі оку, але при заварюванні мікроскопічно потрапляють у напій — як це вже відомо з досліджень про чайні пакетики (колись я про це вже писала).

Отже, фільтрована кава — менше дитерпенів, але… мікропластик у чашці.

ЩО РОБИТИ?

Оптимальні варіанти:

1. Зменшити частоту кави з еспресо-машини чи френч-преса.

Ці методи дають більше дитерпенів, що підвищують "поганий" холестерин.

2. Обирати фільтровану каву.

Найкраще — небілені паперові фільтри без пластику, або багаторазові фільтри з тканини (наприклад, з коноплі чи бавовни).

3. Френч-прес? Так, але час від часу, а не тричі на день.

4. Завжди важливо не тільки "що" Ви п’єте, а й "як саме" Ви це готуєте.

І що тепер? А нічого.

Життя воно таке і є: неоднозначне. Доводиться балансувати.

Тобто у даному випадку приймаємо інформацію до уваги, і контролюємо свій рівень холестерину.

Піду-но я собі приготую кавічку, як кажуть у нас на Закарпатті:)

Питання до Вас:

А Ви яку каву п’єте щодня?

Чи знали раніше про дитерпени?

Чи перевіряєте регулярно рівень холестерину (ліпідограму)?