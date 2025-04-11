Не вся кава однаково корисна. Йдеться не про розчинну, а про заварну
ІДЕАЛЬНИХ НЕМАЄ – НАВІТЬ НА НЕБІ Є ХМАРИ – опубліковані результати нового дослідження про каву.
Друзі, як і обіцяла, підготувала для Вас "свіжозаварену" інформацію про каву.
Здавалося б, ми вже знаємо про каву все.
Що кава:
• зменшує ризик хвороби Паркінсона,
• захищає печінку,
• покращує концентрацію уваги,
• і навіть асоціюється з довшою тривалістю життя.
І от -- знову сенсація:)
Не вся кава однаково корисна. Йдеться не про розчинну, а про заварну.
Нещодавно опубліковане дослідження в журналі Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases вивчало вплив різних методів приготування кави на вміст #дитерпенів — #кафестолу та #кахвеолу — які можуть підвищувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) у крові.
ЩО ТАКЕ ДИТЕРПЕНИ?
Кафеол і кафестол — це жиророзчинні сполуки з кавових зерен.
З одного боку, вони мають багато цінних властивостей:
- є антиоксидантами і захищають серце, мозок та печінку від старіння;
- мають протизапальні ефекти і корисні при аутоімунних хворобах, порушеннях обміну речовин;
- протиракову дію, бо пригнічують ріст пухлин, підтримують здоровʼя печінки, запобігають накопиченню жиру в ній.
А з іншого — підвищують рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ: розшифровується, як -- ліпопротеїнів низької щільності), якщо потрапляють в організм у значних дозах.
І тут усе залежить від того, як Ви заварюєте каву.
Шведські вчені перевірили 14 лікарняних кавомашин.
*Примітка, чому лікарняних: бо у них всі апарати в лікарнях безкоштовні і стоять всюди.
І що виявили:
У каві з автоматів — 176 мг/л кафестолу,
У фільтрованій (через паперовий фільтр) — лише 12 мг/л,
Тобто в 15 разів більше шкідливих сполук в "офісній" каві.
Виходить, що пиття 40 років кави "з автомата" — це +36% до ризику серцево-судинних захворювань (принаймні, так рахують шведські вчені).
ХТО ВИНЕН ? ТЕХНІКА
• Еспресо-машини з металевими фільтрами — лідери за вмістом дитерпенів (до 2447 мг/л!).
• Френч-прес і гейзерна кава — помірна кількість (приблизно 90 мг/л) (моя мама явно щось знає, бо це її улюблений спосіб).
• Капсульні кавоварки — майже безпечні в цьому сенсі, бо видають концентрат, але містять консерванти (нічого хорошого).
• Кава "з плити" без фільтра — висока концентрація дитерпенів, іноді понад 1000 мг/л.
А ЯК ЩОДО ПАПЕРОВИХ ФІЛЬТРІВ?
Вони рятують? Так, але не зовсім.
Такі фільтри ефективно затримують дитерпени — це правда.
Але більшість сучасних паперових фільтрів виготовлені не з чистого паперу, а з додаванням полімерних ниток (#мікропластику).
Саме вони не дають фільтру розмокати від гарячої води.
Ці нитки не видимі оку, але при заварюванні мікроскопічно потрапляють у напій — як це вже відомо з досліджень про чайні пакетики (колись я про це вже писала).
Отже, фільтрована кава — менше дитерпенів, але… мікропластик у чашці.
ЩО РОБИТИ?
Оптимальні варіанти:
1. Зменшити частоту кави з еспресо-машини чи френч-преса.
Ці методи дають більше дитерпенів, що підвищують "поганий" холестерин.
2. Обирати фільтровану каву.
Найкраще — небілені паперові фільтри без пластику, або багаторазові фільтри з тканини (наприклад, з коноплі чи бавовни).
3. Френч-прес? Так, але час від часу, а не тричі на день.
4. Завжди важливо не тільки "що" Ви п’єте, а й "як саме" Ви це готуєте.
І що тепер? А нічого.
Життя воно таке і є: неоднозначне. Доводиться балансувати.
Тобто у даному випадку приймаємо інформацію до уваги, і контролюємо свій рівень холестерину.
Піду-но я собі приготую кавічку, як кажуть у нас на Закарпатті:)
Питання до Вас:
А Ви яку каву п’єте щодня?
Чи знали раніше про дитерпени?
Чи перевіряєте регулярно рівень холестерину (ліпідограму)?