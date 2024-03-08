Не потрібно тягти все на собі: як навчитися говорити 'ні'

Вміння говорити "ні" – важлива навичка для особистого та професійного зростання. UAportal розповів, що це потребує вміння розставляти пріоритети та ефективно визначати кордони.

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Визначення пріоритетів

Розставляйте особисті та професійні пріоритети, використовуючи чіткий і визначений підхід, щоб створити міцний фундамент для прийняття рішень. Створіть графік, який окреслює зобов'язання та обов'язки, щоб чітко візуалізувати час та зобов'язання.

Розвивайте впевненість у собі, практикуючись говорити "ні" дрібним проханням або зобов'язанням, які не відповідають вашим пріоритетам. Відмовляючи в новому проханні, повідомте про своє поточне навантаження або зобов'язання, щоб показати важливість ваших поточних завдань і пріоритетів.

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Використовуйте заздалегідь підготовлені відповіді

Маючи заздалегідь підготовлену відповідь, вам буде легше сказати "ні" в потрібний момент. Можна використовувати такі фрази, як "Я ціную вашу пропозицію, але в мене є інші зобов'язання" або "Я не в змозі взяти це на себе зараз". Практика таких відповідей, щоб вони звучали природно, може зменшити тиск у ситуаціях небажаних прохань.

Вчіться делегувати повноваження та розставляти пріоритети

Визнайте цінність делегування завдань компетентним особам для ефективного управління робочим навантаженням та зобов'язаннями. Визначати пріоритетність завдань, використовуючи методи тайм-менеджменту та повторно переглядайте наслідки нових зобов'язань. Приймайте свідомі рішення, враховуючи довгострокову перспективу узгодження та виконання нових запитів.

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