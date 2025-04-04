Ковбик або салтісон з рульки: новий смак традиційної страви

Ковбик — як називала бабуся з Кононівки, або сальтісон, як казав дідусь зі Сміли.

Традиційно готували з голови — тож теж можна взяти цілу й попросити, щоб розрубали — буде ще економічніше. Або ж трохи легше задача з рульками.

Тож:

2 рульки (~3,8 кг);

1 свинячий язик;

700 г щоковини;

великий шлунок

Морква, цибуля, лавровий лист, багато чорного перцю, сіль.

головка часнику;

гірчиця — гостра та зернова, хрін.

Головизну або рульки добре зачищаю ножем — просто зішкрібаю все підпалене, знімаю штамп і все замочую у підсоленій воді на ніч. Ще часто додають вуха.

Так само і шлунок: вивернув, промив, добре засипав сіллю й обережно зняв слизову плівку зсередини. Ще була порада — залити вивернутий шлунок окропом на 2 хвилини — краще очиститься. Очищений шлунок знову заливаю водою з сіллю та трохи оцту. А ще дідусь казав: класно забирає запахи натерта картопля — поставити так на ніч.

Рульки та м’ясо розрізав, усе залив водою, довів до кипіння, злив першу воду, залив ще раз, додав овочі та перець — і на дуже повільному вогні томив 6 годин. Потім додав лавровий лист і ще годину томив.

Готове м’ясо відкинув на друшляк, відділив кістки та шкіру, почистив язик, усе порвав на середні шматки в миску. Додав два види гірчиці, сіль, мелений перець, білий хрін та часник — обов’язково спробував. За потреби додав бульйону — щоб було соковито.

Шлунок трохи зашив, наповнив начинкою на 2/3 — не щільно. Зашив повністю. Змастив жиром із бульйону й запік 1 годину при 180 °C, накрив пресом і охолодив.

Вийшло ну дуууже смачно!

З житнім хлібом та зеленою цибулею — саме те!

А у вас у родині готували цю страву? Як називають?

Обіймаю.