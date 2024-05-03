Аби виглядати впевненим: яких слів варто уникати для успішної комунікації

Багато успішних людей навмисно уникають певних слів, щоб виглядати більш впевнено. UAportal підготував практичні та ефективні прийоми для усунення слів-паразитів зі свого лексикону.

Заміна "просто"

Успішні люди уникають використання цього слова, щоб передати більше впевненості та авторитету у спілкуванні. Замість того, щоб сказати "Я просто хотів запитати", можна сказати "Я хотів запитати", що звучить більш впевнено. Успішні люди свідомо обирають слова, які демонструють силу у своїх повідомленнях.

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Заміна "сподіваємось"

Успішні люди уникають використання слова "сподіваюсь", оскільки воно передає невпевненість. Замість "Сподіваюся, я зможу закінчити проєкт до п'ятниці", вони можуть сказати "Я прагну закінчити проєкт до п'ятниці", демонструючи більш рішучий і впевнений підхід. Важливо висловлювати оптимізм, не покладаючись на невизначені формулювання.

Заміна "насправді"

Успішні люди навмисно уникають слова "насправді" у своєму спілкуванні, щоб звучати більш рішуче і авторитетно. Замість того, щоб сказати "Я дійсно маю досвід у цій галузі", вони можуть впевнено стверджувати: "Я маю досвід у цій галузі".

Прибравши слово "насправді", можна передати більш впевнене і остаточне повідомлення. Дуже важливо використовувати слова, які випромінюють впевненість і точність.

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