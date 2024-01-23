Що не можна зберігати в холодильнику: 5 порад від досвідчених господинь

Щоб максимально зберегти свіжість і смак продуктів, часто використовують холодильник. Насправді деякі продукти можуть навіть втратити свій смак і текстуру при зберіганні в умовах низьких температур. UAportal розповів про п'ять найпоширеніших продуктів, які краще тримати за межами холодильника.

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Помідори

Всупереч поширеній думці, зберігання помідорів у холодильнику може негативно вплинути на їхній смак та аромат. Холодне повітря може змінити структуру і зруйнувати мембрани, що призведе до погіршення смакових якостей. Щоб запобігти цьому, зберігайте помідори при кімнатній температурі.

Картопля

Зберігання картоплі при температурі нижче 3 градусів може призвести до перетворення крохмалю на цукор, що зробить її надзвичайно солодкою. Крім того, охолодженою вона, як правило, втрачає свою текстуру і стає крихкою при варінні. Також заморожування та подальше приготування картоплі може призвести до появи небажаних канцерогенів.

Овочеві консерви

Консервовані овочі, які зазвичай містять такі інгредієнти, як цукор, оцет і сіль, не потребують охолодження. Якщо банку відкрили, бажано спожити консервовані огірки чи помідори протягом трьох днів, щоб зберегти їхній смак та якість.

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Цитрусові

Грейпфрути, лимони та апельсини найкраще зберігати поза холодильником, оскільки охолодження може призвести до розм'якшення фруктів та зміни кольору шкірки. Щоб насолодитися чудовою свіжістю цитрусових, рекомендується споживати їх протягом перших трьох днів після покупки.

Шоколад

Хоча зазвичай шоколад зберігають у холодильнику, щоб запобігти його таненню і продовжити термін придатності, це може призвести до небажаних наслідків. Коли він піддається впливу температурних коливань і виймається з холодного середовища, на його поверхні утворюється конденсат. Це може спричинити появу непривабливих білих смуг, відомих як цукровий наліт.

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