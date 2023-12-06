Лікарка назвала 5 продуктів, які помилково вважають корисними

Які 5 продуктів не такі корисні як про них говорять

Навколо теми здорового харчування існує чимало різноманітних міфів, що не мають нічого спільного з реальністю. Медик із Каліфорнії Міджин Браун, яка веде популярний блог розповіла про п’ять продуктів, що помилково вважаються корисними.

"Я хочу повідомити людям про вплив деяких "здорових" продуктів на метаболічний стан. Ви все ще можете їх їсти, але будьте уважні", – сказала вона у себе в TikTok.

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1. Фрукти і фруктові соки

За словами доктора Браун, фрукти та особливо фруктові соки становлять "очевидну" загрозу здоров’ю з точки зору "резистентності до інсуліну". Деякі фруктові соки містять стільки ж цукру, скільки банка газованої води. Крім того, в соку немає клітковини, що міститься в самих фруктах. Але "цукерки природи", тобто фрукти, теж не є абсолютно безпечним варіантом.

"Сьогодні фрукти, навіть овочі сьогодні зовсім не схожі на те, якими вони були в природі давно. Більшість були маленькими, волокнистими і не надто солодкими, але сьогоднішні фрукти – це божевілля. Вони були розроблені, щоб бути більшими, солодшими та менш волокнистими, що все впливає на рівень цукру в крові", – попереджає медик.

2. Вівсяне молоко

Цей продукт може бути не знайомим пересічній людині, але серед веганів він має велику популярність як замінник натурального коров’ячого молока. Доктор Браун зазначає, що цей продукт містить зависокий рівень вуглеводів і цукру, не кажучи вже про включення консервантів, емульгаторів і загусників, присутніх у вівсяному молоці.

3. Вівсяна каша

Вівсянка містить корисну клітковину, але також в ній є велика кількість вуглеводів. На думку доктора Браун, це робить її "суперечливою" зокрема для діабетиків, яким необхідно обмежити споживання вуглеводів. Хоча вівсяна каша є продуктом з низьким глікемічним показником, деякі сорти, особливо з додаванням цукру, не є ідеальними для людей, які стежать за рівнем цукру в крові.

4. Рисові хлібці (крекери)

Низька калорійність цієї закуски приваблива, але в них бракує клітковини та міститься багато вуглеводів. Ними важко насититися, якщо тільки не їсти їх із якою-небудь ситною намазкою, що зводить нанівець "дієтичність" хлібців.

Реакція спільноти

Відео зібрало чимало коментарів, багато з яких були скептичними або відверто ворожими щодо викладеного. Люди писали, що з таким підходом небезпечною буде навіть вода, не кажучи вже про те, що стає незрозуміло, що ж взагалі можна їсти без шкоди для здоров’я.

Відповідаючи на критику в коментарях, доктор Браун зазначила, що люди можуть їсти все "в помірних кількостях". Вона також запропонувала деякі замінники – мигдальне або кокосове молоко без цукру, цільні фрукти замість соку, звичайний кокосовий йогурт замість вівсяної каші або замінити рисові коржі на палички селери.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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