У Туреччині розкопали старовинне кладовище, де були поховані пів сотні дітей (фото)

Під час археологічних розкопок у районі Кулп міста Діярбакир на південному сході Туреччини було знайдено кладовище, де було поховано 54 дитини віком від 0 до 6 років.

Розкопки, які розпочала дирекція музею Діярбакира у 2021 році, продовжуються командою з 35 осіб, 15 з яких є експертами. Після виявлення залишків 1500-річної церкви минулого року, розкопки почалися на території, яка вважається стародавнім кар’єром, пише Arkeonews.

Також читайте: Розшифровано таємничий напис на стародавньому сфінксі (фото)

Бригади, які натрапили на дитячі могили під час розкопок, активізували свої зусилля в цьому районі.

"Наразі під час розкопок тут ми знайшли 50 могил. Сьогодні ми дійшли ще до 4 могил. Наразі процес розкопок триває. Тому ми знаємо, що загалом є 54 могили. Для нас це дуже цікавий результат", — сказав виконавець обов’язків директора Музею Діярбакира Мюйдат Гізліґоль.

Він додав, що, ймовірно, після того, як це місце використовували як каменоломню, його перетворили на некрополь, і тут ховали лише дітей.

Гізліґоль також зазначив, що в деяких могилах поховано більше ніж одну дитину.

"Навколо могил утворилася вапнякова яма, яка була закрита вапняком. Могили розташовані в напрямку схід-захід, випадкового поховання немає", — сказав він.

Доктор Назлі Акбаш, науковий співробітник і антрополог Інституту соціальних наук університету Газіантеп, також нагадала, що руїни церкви були знайдені під час попередніх розкопок у цьому районі.

Вона сказала, що церква датується раннім візантійським періодом і приблизно 1500 років тому.

"Оскільки в ранній Візантії існувала культура "святих" і "мучеників", у церквах можуть відбуватися поховання в поселеннях. У цій місцевості, яку ми називаємо кар’єром, були знайдені лише могили немовлят і дітей віком від 0 до 6 років", — сказала Акбаш.

Вона додала, що, виходячи з попереднього обстеження, вони не вважають, що немовлята та діти померли через якусь епідемію.

"Ми вважаємо, що поховання немовлят у цьому районі пов’язане з культурою хрещення християнства раннього візантійського періоду. У ранній християнський період ті, хто хрестилися, були, як правило, дорослими. Після 10 століття хрещення дітей стало законним. Ми думаємо, що вони належать до ранньохристиянського періоду. Тому немовлята і діти, які не були хрещені, тобто ще не християни. Оскільки він не був хрещений, ми розглядаємо можливість його поховання поза церквою, а не в ній", — сказала Акбаш.

Дослідники продовжують вивчати кладовище, щоб дізнатися більше про його історію та значення.

Нагадаємо, у пустелі Сахара знайшли древній малюнок віком 5000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!