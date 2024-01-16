У Мексиці зняли на відео рибу неймовірної краси

Інструктор з підводного плавання Фріда Йолоцін захоплена тим, що зняла личинку райдужної триножної риби в її пурпуровій хвилястій чарівності.

Йолоцін помітила тварину, схожу на прибульця, під час занурення у чорну воду, нічного дослідження відкритого океану, яке передбачає опускання прожекторів у воду, щоб висвітлити цікавих нічних істот.

"Це була надзвичайно красива риба, яка плавала вгору та відбивала наше світло таким сюрреалістичним чином, будучи, безперечно, найціннішою твариною, яку я коли-небудь бачила", — написала вона в Instagram, де завантажила відео зустрічі з цією рибою.

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Мальки риби-триноги мають великі округлі плавці, які, як вважають, допомагають їм імітувати медуз і уникати хижаків. Дорослі особини цього виду живуть на дні океану на глибині від одного до шести кілометрів. Там вони встромляють свої три спеціальні витягнуті плавці в морське дно і "стоять", нагадуючи штатив (звідси і назва). На личинковій стадії рибу можна витягнути на поверхню, даруючи нетерплячим дайверам сліпучу картину.

"Ймовірно, ми будемо єдиними людьми, яких він коли-небудь зустріне", — написала Йолоцін в Instagram.

Райдужна риба-тринога, також відома як риба-тринога або батиптеруа, справді цікава істота. Ось кілька дивних фактів про райдужну рибу-триногу:

Риба "веселковий штатив" має унікальну форму тіла – подовжені, тонкі грудні та черевні плавці, які нагадують ніжки штатива, які риба використовує, щоб сідати на морське дно. Ця поза, схожа на штатив, дозволяє рибі залишатися нерухомою та економити енергію, очікуючи на здобич.

Райдужні риби-триноги мешкають у глибоководних регіонах океану, як правило, на глибинах від 1000 до 4000 метрів. Найчастіше вони зустрічаються в Атлантичному океані, але також були виявлені в інших глибоководних місцях.

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Як і багато глибоководних риб, райдужна риба-тринога має біолюмінесцентну приманку. Риба має орган, який називається еска, на кінці видозміненого спинного хребта. Цей світловий відросток приваблює дрібніших риб і ракоподібних, яких тринога риба потім захоплює як здобич.

Райдужна тринога риба адаптувалася до низькоенергетичного середовища морських глибин. У них повільний метаболізм, що дозволяє їм виживати в умовах дефіциту їжі. Вони можуть терпляче чекати протягом тривалого часу, не потребуючи активних пошуків їжі.

Через спеціалізовану будову тіла веселкові риби-триноги мають обмежену рухливість. Вони в основному використовують свої черевні плавники, щоб "ходити" по морському дну у формі штатива. Однак вони також можуть плавати на короткі відстані, розмахуючи своїм тілом і хвостом.

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