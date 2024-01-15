На відео зняли рослину, яка ''розмовляє'' зі своїм сусідом: неймовірні кадри

Вчені з Університету Сайтама в Японії вперше зняли, як рослини отримують і реагують на сигнали небезпеки, які вони надсилають один одному.

Відео дня

Дослідники використовували методи отримання зображень у режимі реального часу, щоб спостерігати за реакцією Arabidopsis thaliana, звичайного бур’яну з сімейства гірчичників, на повітряні сполуки, які виділяються пошкодженими та враженими комахами рослинами.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показує, як непошкоджена рослина Arabidopsis миттєво реагує на сигнали небезпеки, генеруючи спалахи кальцієвих сигналів, й брижі розповсюджуються по її листках.

Також читайте: Науковці розповіли про дерева, що можуть "ходити" (фото)

Аналізуючи повітряні сполуки, дослідники виявили, що дві сполуки під назвою Z-3-HAL і E-2-HAL індукують кальцієві сигнали в Arabidopsis. Вони також визначили, що захисні клітини, які утворюють продихи, є першими, хто реагує на сигнали небезпеки.

"Ми нарешті розкрили заплутану історію про те, коли, де і як рослини реагують на "попереджувальні повідомлення" в повітрі від своїх сусідів, яким загрожує загроза", — каже Масацугу Тойота, молекулярний біолог з університету Сайтама в Японії та старший автор дослідження.

За його словами, ця ефірна комунікаційна мережа, прихована від нашого зору, відіграє ключову роль у своєчасному захисті сусідніх рослин від неминучих загроз.

Це відкриття має важливі значення для розуміння того, як рослини адаптуються до свого середовища.

Вчені стверджують, що результати їхнього дослідження можуть бути використані для розробки нових стратегій захисту рослин від шкідників і хвороб.

Раніше стало відомо, що в Україні почали вирощувати "гормональні дерева" нового типу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!