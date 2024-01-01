'Гормональні дерева' нового типу почали вирощувати в Україні німці: що відомо

Німецька компанія Lodder Unterlagen, яка спеціалізується на виробництві саджанців та підщеп для фруктових дерев, продовжила свою співпрацю з українськими вченими та розсадниками попри війну в Україні.

Відео дня

Про це на Міжнародному практичному форумі "Інтенсивний сад: зерняткові, кісточкові, горіх" повідомив Йоганн Зуккау, представник компанії Lodder Unterlagen в Україні.

Також читайте: Науковці розповіли про дерева, що можуть "ходити" (фото)

За його словами, компанія продовжувала виробляти дерева на основі не лише підщеп та прищеп з Німеччини, а й прищеп з Південного Тиролю (Італія), з Голландії та Франції.

Крім того, Lodder Unterlagen вперше у своїй діяльності в Україні розпочала тут виробництво дерев за технологією дерева Кніп Баум.

"Коли дерева після зимового щеплення підросли, і щеплена частина досягла 10-15 см, зверху їй впорскують гормон, що впливає на принцип зростання дерева. Гілки стають горизонтальнішими, що підвищує родючість дерева", – пояснив представник компанії.

За словами Зуккау, технологія Кніп Баум дозволяє отримувати високі врожаї фруктів. У випадку яблук, урожайність може досягати 80-90 т/га.

Він зазначив, що компанія Lodder Unterlagen планує продовжувати співпрацю з українськими партнерами в галузі садівництва.

"Ми віримо в майбутнє українського садівництва і хочемо допомогти нашим партнерам відновити виробництво після війни", – сказав Зуккау.

Раніше науковці розповіли про таємниці "плавання" хмар у небі та пояснили, чому вони здаються такими невагомими.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!