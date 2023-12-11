У Китаї знайшли 2200-річну гробницю, наповнену старовинними артефактами (фото та відео)

Поблизу району Улун в муніципалітеті Чунцін, розташованому на південному заході Китаю, було сталося значне археологічне відкриття. Археологи відкопали гробницю часів династії Західна Хань (202 р. до н. е.-25 р. н. е.).

Розкрита гробниця чудово добре збережена та містить цілий скарб історичних артефактів, пише Ancient Origins.

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Серед знахідок були понад 600 культурних реліквій, включаючи лаковані вироби, вироби з дерева, бамбука, кераміку та бронзові вироби. Ці артефакти відкривають вікно в минуле, пропонуючи зрозуміти повсякденне життя, мистецтво та культуру епохи.

Одним із найвизначніших аспектів цієї гробниці є її цілорічний заболочений стан, що мало вирішальне значення для збереження артефактів у непорушеному стані.

Серед знахідок був докладний список предметів поховання, який включав точний запис року поховання, визначеного як 193 рік до нашої ери. Цей список не лише каталогізував предмети, але й надав інформацію про їхню кількість і розмір, проливаючи світло на звичаї поховання того часу.

Наявність нефритового посуду серед розкопаних речей вказує на те, що особа, похована в цій гробниці, ймовірно, займала високе становище в суспільстві.

За словами Бай Цзюцзяна, керівника Чунцінського науково-дослідного інституту культурних реліквій і археології, ця гробниця особливо важлива, оскільки містить найбільшу кількість виробів з лакованого дерева та бамбука, коли-небудь знайдених у верхів'ях річки Янцзи. Крім того, це найдавніша відома гробниця часів династії Західна Хань з чітко зафіксованим роком.

Знахідки з цієї гробниці будуть безцінні для археологів та істориків, які реконструюють історію минулого Китаю, оскільки вони надають фізичні докази та важливі дослідницькі матеріали для майбутніх досліджень звичаїв поховання та порівняльного аналізу артефактів ранньої династії Західна Хань.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли конусоподібні гробниці з останками людей, яким понад 3000 років.

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