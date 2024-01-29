У Німеччині виявили глиняний горщик віком 5000 років з підгорівшими залишками їжі

У Німеччині археологи виявили глиняний горщик віком 5 тисяч років, у якому були знайдені залишки підгорілої каші. Це найдавніша відома знахідка, що свідчить про спробу приготувати їжу в кам'яній добі.

Уламки горщика були виявлені на місці неолітичного поселення під назвою Ольденбург LA 7. Поселення вважається одним із найдавніших сіл Німеччини. Про це пише Live Science.

Хімічний аналіз залишків їжі показав, що це "харчові кірки", які містять сліди стародавніх зернових культур, серед яких полба та ячмінь. Учені також виявили залишки рослини лобода біла, відомої своїм крохмалистим насінням.

"Один глиняний уламок містив рештки лободи білої, що пов'язана з кіноа та багата на білок. Була також пророщена полба, що має солодкуватий присмак. Усе мало такий вигляд, ніби хтось змішав зерна злаків із багатим на білок насінням і приготував їх із водою", - каже провідна авторка дослідження Люсі Кубіак-Мартенс.

За словами вчених, виявлена каша була приготована з пророслих зерен, що свідчить про те, що її готували в кінці літа, коли зерно вже було зібране. У ті часи люди не могли зберігати зерно на тривалий час, тому змушені були готувати його відразу після збору.

Також читайте: Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)

"Це відкриття є важливим, оскільки воно дає нам уявлення про те, як люди харчувалися в кам'яній добі", - каже Кубіак-Мартенс.

Раніше вчені знаходили залишки дикого вівса, який намагалися перемолоти на борошно 32 тисячі років тому. Однак розбитий горщик є першим знайденим доказом спроби приготувати їжу в кам'яній добі.

Нове дослідження знаменує перший випадок, коли археологи натрапили на чиюсь згорілу вечерю часів неоліту.

Нагадаємо, археологи виявили тунель "геометричного дива", коли шукали гробницю Клеопатри.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!