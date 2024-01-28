Археологи виявили тунель ''геометричного дива'', коли шукали гробницю Клеопатри (фото)

У місті Тапосіріс Магна (Єгипет) археологи, які шукали гробницю Клеопатри, натрапили на величезний тунель, що пролягав під храмом. Цей тунель науковці назвали "геометричним дивом".

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Як повідомляє Science Alert, споруда знаходилася на глибині 13 метрів під землею. Тунель заввишки 2 метри був прорубаний крізь 1305 метрів пісковику.

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У Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту зауважили, що конструкція тунелю схожа на раніше знайдений на грецькому острові Самос 1036-метровий тунель Евпалінос. У тунелі вже знайшли деякі скарби: шматки кераміки та прямокутну брилу вапняку.

Науковці зауважують, що знайдений у Taposiris Magna тунель не має собі рівних, його інженерію вони назвали "вражаючою". Частини знайденого тунелю занурені під воду, а його призначення науковцям наразі невідоме.

Команда вчених вважає, що храм, під яким знайшли тунель, був присвячений богу Осірісу та богині Ісіді – божеству, з яким Клеопатра "підтримувала міцні стосунки". Тут знайдені монети з іменами та образами Клеопатри та Олександра Македонського, а також фігурки богині Ісіди.

У цьому храмі знайшли могильні вали з греко-римськими похованнями. Вважається, що Клеопатра та її чоловік Марк Антоній могли бути поховані в подібних гробницях.

Нагадаємо, на Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років.

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