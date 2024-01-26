На Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років (фото)

Археологи з Греції виявили неушкоджену камерну гробницю пізнього мінойського періоду, яка датується 1400-1200 роками до нашої ери. Гробниця була виявлена ​​поблизу міста Ієрапетра, східний Крит. Вона містила тіла двох невідомих чоловіків, що жили у мінойську бронзову добу.

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Гробниця особливо примітна тим, що мінойські поселення частіше зустрічаються в низовинах і рівнинах країни, ніж у гірському регіоні Єрапетра. Це свідчить про те, що мінойці поширилися на гірські райони Криту набагато раніше, ніж вважалося раніше, пише Greek Reporter.

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"Це відкриття має важливе значення для нашого розуміння мінойської цивілізації/ Воно показує, що мінойці були більш поширеними, ніж ми думали, і що вони мали вплив на різні райони Криту", — сказав Аргіріс Пантазіс, заступник мера Ієрапетри.

Гробниця була виявлена ​​фермером, який паркував автомобіль у своєму оливковому гаю. Коли земля під його колесами піддалася, фермер виявив зяючу порожнечу, яка містила стародавнє поховання.

Усередині гробниці археологи виявили два скелети, які сиділи навпочіпки. Вони були поховані з чашею та 14 високоякісними орнаментованими грецькими ритуальними глеками або амфорами.

Гробниця була закрита за кам’яною стіною і не була порушена пограбуванням протягом тисячоліть. Це дає археологам унікальну можливість вивчити мінойську культуру та суспільство.

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