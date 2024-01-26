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На Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років (фото)

Билім Олена

На Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років (фото)

Археологи з Греції виявили неушкоджену камерну гробницю пізнього мінойського періоду, яка датується 1400-1200 роками до нашої ери. Гробниця була виявлена ​​поблизу міста Ієрапетра, східний Крит. Вона містила тіла двох невідомих чоловіків, що жили у мінойську бронзову добу.

Гробниця особливо примітна тим, що мінойські поселення частіше зустрічаються в низовинах і рівнинах країни, ніж у гірському регіоні Єрапетра. Це свідчить про те, що мінойці поширилися на гірські райони Криту набагато раніше, ніж вважалося раніше, пише Greek Reporter.

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"Це відкриття має важливе значення для нашого розуміння мінойської цивілізації/ Воно показує, що мінойці були більш поширеними, ніж ми думали, і що вони мали вплив на різні райони Криту", — сказав Аргіріс Пантазіс, заступник мера Ієрапетри.

На Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років (фото)
На Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років (фото)
На Криті випадково знайшли мінойську гробницю, якій 3400 років (фото)

Гробниця була виявлена ​​фермером, який паркував автомобіль у своєму оливковому гаю. Коли земля під його колесами піддалася, фермер виявив зяючу порожнечу, яка містила стародавнє поховання.

Усередині гробниці археологи виявили два скелети, які сиділи навпочіпки. Вони були поховані з чашею та 14 високоякісними орнаментованими грецькими ритуальними глеками або амфорами.

Гробниця була закрита за кам’яною стіною і не була порушена пограбуванням протягом тисячоліть. Це дає археологам унікальну можливість вивчити мінойську культуру та суспільство.

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