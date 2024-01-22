У Польщі поблизу українського кордону виявили залізний скарб римської доби (фото)

У лісі поблизу Грубешува, Польща, поблизу кордону з Україною, лісник виявив скарб залізної зброї. Матеуш Філіпович і кілька друзів натрапили на залізні предмети на початку цього місяця.

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У болотистій місцевості вони побачили іржавий, вкритий брудом об’єкт, який не змогли ідентифікувати. Вони викопали невелику яму, щоб вийняти предмет, і знайшли більше дюжини додаткових залізних предметів, повідомляє The History Blog.

Коли музейники отримали доступ до артефактів, виявилося, що знахідка містила дев’ять залізних наконечників списів, дві залізні бойові сокири, одну сокира з лезом, один залізний щитотримач і два залізні вістря або долота.

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Скарб мав бути зібраний і навмисно переданий на зберігання в давнину, ймовірно, в період Римської імперії. На місці знахідки немає слідів поховання, немає кісток, немає кераміки, лише зброя.

Це означає, що хтось приніс органічний контейнер, наповнений частинами залізної зброї, до стародавнього болота та залишив їх там. Контейнер проіснував досить довго, щоб зберегти їх разом в одній групі перед тим, як розкластися. Можливо, залізний скарб був занесений готами.

На відміну від інших народів, які населяли цю територію в давнину, готи не ховали залізну зброю та знаряддя праці в могилах. Зараз об’єкти проходять консервацію в Музеї ксьондза Станіслава Сташица.

Раніше археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років. Істота жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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