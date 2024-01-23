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Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)

Билім Олена

Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)

Науковці вперше реконструювали обличчя жертви римського розп'яття, знайденої в Англії. Скелет чоловіка з цвяхом у п’яті був виявлений у 2017 році в Фенстантоні, графство Кембриджшир.

Спеціаліст з кісток Кембриджського університету Корін Дагіг сказала у коментарі  BBC, що це "майже унікальна" знахідка в раніше невідомому римському поселенні.

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Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)
Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)

Реконструкція обличчя показує, що чоловік загинув у віці від 25 до 35 років, він мав каштанове волосся та очі. Він був фізично сильним і, ймовірно, працював фізичним працівником.

Відтворено обличчя раба, якого жорстоко вбили в римській Британії 1700 років тому (фото)

Аналіз останків показав, що чоловік постраждав від інших травм перед смертю, у тому числі від інфекції або запалення ніг.

"Ця людина мала такий жахливий кінець, що здається, що, побачивши його обличчя, ви можете висловити йому більше поваги", — сказала Дагіг.

Науковиця зауважила, що розп'яття було особливо жорстокою смертю, яка часто застосовувалася для зрадників і рабів.

У випадку з чоловіком з Фенстантоні, пані Дагіг сказала, що він був похований із належною повагою, що свідчить про те, що його смерть не була пов’язана з політичними мотивами.

"Його катували, але передали його населенню для абсолютно нормального поховання", — сказала вона.

Раніше археологи знайшли в Оклахомі скам‘янілий фрагмент шкіри ящірки віком 300 мільйонів років. Істота жила за 45 мільйонів років до перших динозаврів.

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