У Британії виявили стародавні іранські скляні намистини (фото)

У згорілому 3000-літньому селі в каменоломні в Віттлсі, поблизу Пітерборо, Велика Британія, археологи виявили скляні намистини з Ірану. Також були виявлені бурштин, сланці, алевроліт, фаянс і олов'яні намистини.

Археологи описали ділянку як дивовижну капсулу часу, адже у мулі збереглася деревина, яку не знищив вогонь. Про це повідомляє BBC.

Деякі намистини, мабуть, були отримані з північної Британії та, можливо, навіть з Ірландії, тоді як скло було привезено з дуже-дуже великої відстані через море.

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Професор Хендерсон, експерт із стародавніх технологій з Ноттінгемського університету, дійшов висновку, що скло, використане для створення 48 бус, швидше за все, походить з Ірану, тоді як скло 49-ї намистини походить з Єгипту. Також було виявлено краплеподібний скляний об’єкт довжиною 23 мм, який, як вважають, є побічним продуктом виробництва скла.

Доктор Шерідан, який досліджував нескляні кульки, був миттєво вражений бурштиновою кулькою, оскільки вона була настільки фантастичною, що взагалі вижила, оскільки зазвичай бурштин горить. Злегка обвуглена знахідка, ймовірно, походить зі Скандинавії, і, можливо, була зроблена в намистину в Ірландії.

Нагадаємо, науковці з'ясували, як "невидимі вбивці" знищували людей з епохи неоліту.

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