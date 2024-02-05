Русский
Наука

Науковці розкрили секрет "спіралі смерті"

Билім Олена

Науковці розкрили секрет 'спіралі смерті'

Восьминоги відомі своїм інтелектом та унікальними характеристиками, але після відкладання яєць самки деяких видів перестають їсти, поступово втрачають сили й зрештою вмирають.

Механізм "спіралі смерті" у восьминогів, пов'язаний із припиненням харчування після відкладання яєць, довгий час залишався загадкою для вчених. Нещодавні дослідження дають уявлення про те, що зорова залоза в голові цих молюсків може бути ключовим каталізатором цього драматичного процесу, пише IFLScience.

Також читайте: Чи залежить тривалість життя собаки від її морди: вчені знайшли закономірність

Команда вчених видалила зорову залозу у восьминогів і виявила, що після цього молюски продовжували жити активним життям, навіть після відкладання яєць.

Дослідники виявили суттєві зміни в метаболізмі холестерину в зоровій залозі восьминогів-матерів, що призводить до радикальних змін у виробництві стероїдних гормонів.

Один із трьох шляхів, виявлених вченими, призводить до збільшення рівня 7-дегідрохолестерину (7-DHC), молекули-попередника холестерину.

Цікаво, що у людей подібна мутація ферменту пов'язана з генетичним захворюванням, що викликає повторювані членоушкодження.

Хоча вчені розкрили процес запуску "спіралі смерті" у деяких видів восьминогів, загадкою залишається, чому цей процес відбувається саме з цими видами, попри наявність зорової залози у всіх головоногих.

Нагадаємо, науковцям вдалося зловити химерну глибоководну істоту, яка полює в темряві вже 300 млн років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Наука