Таємні підземні ходи знайшли на руїнах 4300-річного міста в Китаї (фото)

Археологи виявили систему таємних підземних ходів у стародавньому кам'яному місті Хоученцзуй на півночі Китаю. Тунелі, які були знайдені під час недавніх розкопок, додають ще один рівень безпеки до інших оборонних споруд міста.

Кам'яне місто Хоученцзуй було побудоване приблизно 4300-4500 років тому і має площу близько 15 мільйонів квадратних футів. Місто розташоване в повіті Циншуйхе автономного району Внутрішня Монголія, приблизно в 300 милях на захід від Пекіна, повідомляє Heritagedaily.

Читайте також: Чому на відбитках рук епохи палеоліту не вистачало пальців: вчені зробили моторошне відкриття

Археологи виявили шість пересічних тунелів, які функціонували як прихована транспортна мережа. Тунелі були від 5 до 20 футів завглибшки, від 3 до 6 футів заввишки і приблизно 4 фути завширшки. Кілька тунелів проходили під оборонними стінами міста і виходили назовні.

"Це дуже важливе відкриття, оскільки воно показує, що місто було захищено не лише зовнішніми стінами, але й таємною мережею тунелів", — сказав археолог Лю Чжанцзюнь з Інституту автономного району Внутрішня Монголія.

Археологи вважають, що дизайн Кам'яного міста Хоученцзуй походить від його культурної важливості військової оборони та його стратегічного розташування на краю стародавнього альянсу.

Розкопки на місці тривають, і археологи сподіваються, що вони зможуть дізнатися більше про призначення та використання тунелів.

Нагадаємо, у Камбоджі викопали 6 унікальних статуй з пісковику часів Кхмерської імперії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!