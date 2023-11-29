Строїти, видіти, муж: Які суто українські слова помилково вважають суржиком
Українська мова має значний лексичний запас, у якому численні слова мають праслов'янське походження та є спільними для багатьох слов'янських мов. Іноді українці уникають використання таких слів, вважаючи їх елементами суржику, особливо тоді, коли ці слова також існують у російській мові.
Проте, такий підхід не має обґрунтування, оскільки розширення словникового запасу сприяє поліпшенню мовлення. У випадку сумнівів щодо конкретного слова, слід звертатися до словників та вивчати сталі вирази, прислів'я і приказки, де це слово використовується, щоб переконатися в його відповідності українській мові. Про це пишуть у Instagram Project r.i.d.
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Розглянемо п'ять слів, які іноді помилково вважають суржиком:
- Видіти:
- Походить від праслов'янського слова vidь, спільнокореневе з литовським veidas.
- Сполучене із численними сталими виразами, такими як "аби очі не виділи" та "виділи очі, що купляли".
- Строїти:
- Має походження від праслов'янського srtojě, що означає "порядок".
- Пов'язане із індоєвропейським ster "розстилати", існуючи в польській, македонській та словацькій мовах.
- Многий:
- Виникло від праслов'янського mьnogь, спільне з індоєвропейським men(e)gh.
- Знайоме всім виразом "многая літа", вживаним у найпоширеніших конструкціях української мови.
- Рихлий:
- Походить від праслов'янського ryxlь, пов'язаного із rusiti "порушувати".
- Існує в польській, чеській та словацькій мовах, що підтверджує його слов'янське коріння.
- Муж:
- Має походження від праслов'янського mozь, пов'язаного з давньоіндійським "manuh" ("людина", "чоловік").
- Зустрічається в сталих виразах, таких як "учені мужі", і має похідні слова - "мужній" та "мужність".
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