Строїти, видіти, муж: Які суто українські слова помилково вважають суржиком

Українська мова має значний лексичний запас, у якому численні слова мають праслов'янське походження та є спільними для багатьох слов'янських мов. Іноді українці уникають використання таких слів, вважаючи їх елементами суржику, особливо тоді, коли ці слова також існують у російській мові.

Проте, такий підхід не має обґрунтування, оскільки розширення словникового запасу сприяє поліпшенню мовлення. У випадку сумнівів щодо конкретного слова, слід звертатися до словників та вивчати сталі вирази, прислів'я і приказки, де це слово використовується, щоб переконатися в його відповідності українській мові. Про це пишуть у Instagram Project r.i.d.

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Розглянемо п'ять слів, які іноді помилково вважають суржиком:

Видіти: Походить від праслов'янського слова vidь, спільнокореневе з литовським veidas.

Сполучене із численними сталими виразами, такими як "аби очі не виділи" та "виділи очі, що купляли". Строїти: Має походження від праслов'янського srtojě, що означає "порядок".

Пов'язане із індоєвропейським ster "розстилати", існуючи в польській, македонській та словацькій мовах. Многий: Виникло від праслов'янського mьnogь, спільне з індоєвропейським men(e)gh.

Знайоме всім виразом "многая літа", вживаним у найпоширеніших конструкціях української мови. Рихлий: Походить від праслов'янського ryxlь, пов'язаного із rusiti "порушувати".

Існує в польській, чеській та словацькій мовах, що підтверджує його слов'янське коріння. Муж: Має походження від праслов'янського mozь, пов'язаного з давньоіндійським "manuh" ("людина", "чоловік").

Зустрічається в сталих виразах, таких як "учені мужі", і має похідні слова - "мужній" та "мужність".

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