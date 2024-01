При яких хворобах каву пити обов'язково: може бути профілактикою хронічних захворювань

БЛОГ

После воды и чая, кофе является одним из самых любимых и популярных напитков в мире.

Для многих людей это незаменимая привычка перед выходом на работу и объединяющее средство для общения в течение дня.

Далее текст на языке оригинала

Загалом середнє споживання коливається від 2 до 6 чашок в день. Які наслідки для здоров'я? Переваги перевищують ризики. Це висновок ретельного дослідження, опублікованого в New England Journal of Medicine (van Dam et al., 2020).

ОТЖЕ, ГЛЯНЕМО НА КАВУ З ТОЧКИ ЗОРУ НАЙСВІЖІШИХ НАУКОВИХ ВИСНОВКІВ:

Має протизапальні, антиоксидантні, антиангіогенні (такі, які протидіють росту пухлини), протиракові, хіміопротекторні (захищають організм при хіміотерапії) та гепатопротекторні властивості.

Містить більше тисячі сполук, багато з яких ще не відкриті.

Помірне вживання кави при хорошому самопочутті, за винятком деяких періодів життя жінки (вагітність і лактація), може мати позитивний ефект, значно зменшуючи різні хронічні захворювання.

Її споживання пов’язане з меншим ризиком раку голови та шиї.

Є позитивний зв’язок між споживанням кави та смертністю від усіх причин (приблизно 6% втрачених років здорового життя можна було б запобігти, якби всі споживачі випивали три чашки кави на день, хм, цікаво).

Вживання кави пов’язане з меншим ризиком розвитку хронічних захворювань печінки.

РОЗЧИННА ЧИ НАТУРАЛЬНА?

Сприятливий ефект буде залежати від типу кави: вона хороша, незалежно від того, розчинна вона, мелена або без кофеїну, і пов’язана зі зниженим ризиком хронічних захворювань печінки, включаючи гепатит та гепатоцелюлярний рак.

Регулярне та помірне споживання кави може знизити ризик смерті та ризик смерті від серцево-судинних причин..

Люди, які споживають каву від легкого до помірного, мають на 12% менший ризик смерті від хвороб, ніж ті, хто цього не споживає. випити кави.

При серцево-судинних захворюваннях ризик смерті знижується аж на 17%, а при інсульті — на 21%.

Серед інших висновків слід підкреслити, що люди, які споживають до трьох чашок кави на день, мають здоровіше серце з точки зору розміру та функції, відповідно до меншого впливу старіння на орган.

А КОЛИ КАВИ БАГАТО, ТО ЩО?

Споживання великої кількості кави пов’язане з підвищеним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань лише у пацієнтів із тяжкою гіпертензією.

Ризику немає, якщо гіпертензія 1 ступеня (але для чого ризикувати?)

Насправді кава сама по собі не творить чудес, оскільки серцево-судинні захворювання пов’язані з іншими критично важливими факторами способу життя, а саме "західною" дієтою (надто багато твердих жирів, надто багато цукру).

Однак цілком можливо, що кава може покращити ситуацію навіть при "західній" шкідливій дієті (друзі, врахуйте, то не я пишу, це пишуть в дослідженні, і не практикуйте таке).

КАВА І СЕРЦЕ

Сприятливий вплив регулярного вживання кави на серцево-судинну систему можна пояснити його антигіпертензивним (тобто понижуючим тиск), антидіабетичним, антиаритмічним та антиатеросклеротичним ефектами.

КАВА І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Доведено, що споживання кави знижує ризик розвитку цукрового діабету 2 типу. N-кофеоїлтриптофан, компонент кави, сприяє поглинанню глюкози жировими клітинами (адипоцитами) та сприяє зниженню стрибка цукру після їжі (пийте каву після їжі).

КОМУ ОБМЕЖИТИ?

Кава може зашкодити засвоєнню ліків від остеопорозу (алендронату).

Каву слід обмежити при гіпертиреозі (надміргному виробленню гормонів щитовидної залои) і глаукомі або гострих захворюваннях кишечника, шлунка, печінки, серця, нирок, підшлункової залози, нервової системи.

А КАВА БЕЗ КОФЕЇНУ?

Повністю кави без кофеїну не буває: вона може містити від 1,5 до 2% кофеїн, тобто, це кава, яка втратила приблизно 97% кофеїну.

Точніше, кава повністю без кафеїну існує в природі та походить із рослини Coffea charrieriana. Однак її використання не має широкого поширення через рідкість цієї рослини.

ЧИ КОРИСНА КАВА БЕЗ КОФЕЇНУ?

Вживання кави без кофеїну викликає суперечки з двох основних причин.

По-перше, багато виробників використовують хімічний процес для видалення кофеїну з кавових зерен. Результат — у каві менше кофеїну, але більше хімічних речовин, які не потрібні організму.

По-друге, саме кофеїн у каві забезпечує здоров’я та енергетичну користь. Без кофеїну мало переваг, окрім збереження кавового ритуалу.

ЧИ МОЖНА КАВУ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ КИШЕЧНИКА?

На даний момент фактично немає певних доказів шкідливого впливу кави і кофеїну на кишечник пацієнтів з виразковим колітом.

КАВА І МОЗОК

Кава та її біологічно активні сполуки захищають мозок і знижують ризик нейродегенерації.

"Вже і зараз" кава може покращити настрій, пильність, швидкість навчання та реакцію, а в довгостроковій перспективі може захистити від захворювань мозку, таких як хвороби Альцгеймера та Паркінсона.

Хвороба Альцгеймера викликає втрату пам’яті, а також когнітивні та поведінкові проблеми. Дослідження пов’язують регулярне та помірне споживання кави зі зниженням ризику розвитку хвороби Альцгеймера на 65%

Хвороба Паркінсона є хронічним захворюванням центральної нервової системи. Вона характеризується загибеллю нервових клітин у мозку, які виділяють речовину дофамін, що необхідна для руху м’язів.

Хвороба Паркінсона впливає на рухливість і часто включає тремор (тремтіння рук, ніг, голови).

Кава може допомогти знизити ризик хвороби Паркінсона на 29% . Це відбувається за рахунок кофеїну та інших речовин, які є в каві.

КАВА І АУТОІМУННІ (РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ)

Є дані, які свідчать про те, що звичне вживання кави потенційно може мати позитивний вплив на перебіг аутоімунних захворювань, таких як розсіяний склероз.

Кава є недорогим та улюбленим напоєм у всьому світі, тому споживання кави може бути економічно ефективним і привабливим засобом профілактики хронічних захворювань.

Резюмуючи все вищенаписане, друзі, пийте каву, АЛЕ В МІРУ! Як корисний цінний еліксир: малесенькими ковточками.

І не забувайте про рух, сон і інші корисні для здоров'я та довголіття речі.

