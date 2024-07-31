Посадіть ці квіти у серпні і навесні ваша клумба зацвіте набагато раніше

Ближче до кінця літа господарі починають збір урожаю та насіння, а також готують свої земельні ділянки й клумби до наступного сезону. Втім, у серпні можна посіяти ті рослини, які не лише чудово перезимують у ґрунті, але й зустрінуть вас першими паростками навесні.

Це звільнить вас від необхідності витрачати час на висадку розсади. Команда UAportal спільно з ТСН розповідає, які саме квіти ідеально підходять для посіву в серпні, щоб уже навесні ваша клумба порадувала вас розкішним цвітінням.

Які квіти найкраще сіяти у серпні

Незабудка. Ця квітка радує око своїми ніжними блакитними пелюстками вже на початку травня. Щоб вона розквітла в вашому саду якнайшвидше, оптимально висіяти її на початку серпня. Перед тим, як висадити насіння, важливо збагатити землю поживними речовинами за пару тижнів до цього. Використання аміачної селітри, калійної солі чи суперфосфату буде відмінним вибором. Любителям органічних добрив можна порадити компост або перегній, але в такому разі добриво слід вносити за три тижні до посіву. Незабудка віддає перевагу сонячним місцям, тому виберіть для неї ділянку з достатньою кількістю світла. Не економте на насінні, адже весною проклюнуться лише найсильніші екземпляри, які витримали зиму.

Читайте також: Як та коли обрізати лаванду влітку

Примула – це квітка, яку також добре садити наприкінці літа. Вона вражає своєю красою, але вимагає особливого догляду, адже виростити її з насіння не так просто. Однак, якщо вам вдасться отримати сходи, вона віддячить вам рясним цвітінням, хоча це може статися лише на третій рік. Досвідчені садівники часто вдаються до методу живцювання: відрізають листок з частиною стебла і садять його в родючий ґрунт. Потім створюють над рослиною мініпарничок зі скляної банки або поліетиленового пакета і слідкують за вологістю землі. Через три тижні примула вже матиме коріння, а перед настанням зими її слід укрити сосновими гілками або агроволокном.

Хости – також ідеальні для посадки в серпні. Ці рослини віддають перевагу напівтіні та не вимагають складного догляду. Якщо у вас вже є дорослі хости, можна від’єднати корінь для нової посадки. Важливо, щоб у відокремленого фрагмента було 3-4 пагони. За кілька тижнів до настання холодів рослина встигне адаптуватися і зміцніти, що дозволить їй без проблем пережити зиму.

Нагадаємо, раніше садівник пояснив, як часто потрібно обрізати троянди, щоб спонукати повторне цвітіння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!