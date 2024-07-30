Як та коли обрізати лаванду влітку: поради садівників

Коли ваша лаванда завершує цвітіння, і ви прагнете продовжити її красу, найкращим рішенням буде своєчасна обрізка. Це дозволить вам насолоджуватися улюбленою рослиною навіть восени. Розглянемо детальніше, як правильно доглядати за лавандою. Про це пише zahid.net.

Оптимальні періоди для обрізки лаванди

Досвідчені садівники рекомендують обрізати лаванду тричі на рік: навесні, влітку та восени. Найважливішою вважається весняна обрізка, тоді як літню та осінню можна пропустити. Проте, якщо ви бажаєте побачити повторне цвітіння, варто провести обрізку влітку, після першого цвітіння (зазвичай у липні-серпні).

Техніка літньої обрізки лаванди

Незалежно від сорту лаванди (які різняться висотою, кольором квітів та тривалістю цвітіння), основні принципи обрізки залишаються незмінними:

Спочатку видаліть відцвілі суцвіття та голі стебла. Це допоможе рослині ефективніше використовувати поживні речовини та стимулює повторне цвітіння і ріст. Далі вкоротіть верхівки кущів приблизно на третину їхньої довжини. Надайте кущу округлої форми для кращої циркуляції повітря та зменшення ризику грибкових захворювань.

Якщо рослину не обрізали 2-3 роки, можна зрізати трохи більше третини, але обережно. Надмірна обрізка може пошкодити судинну систему рослини, порушити її живлення і навіть призвести до загибелі. Тому краще недообрізати, ніж переборщити. Для молодих кущів достатньо лише прищипнути верхівки.

Деякі садівники віддають перевагу поетапній обрізці, регулярно видаляючи відцвілі суцвіття. Однак багато хто вважає ефективнішим одноразову, але ретельну обрізку.

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Найкраще проводити обрізку вдень, коли вміст ефірних олій у суцвіттях найвищий, а зрізи швидко підсихають, мінімізуючи ризик інфікування.

Уникайте обрізки у вологу або дощову погоду, оскільки волога на зрізах може перешкодити загоєнню.

Для обрізки використовуйте гострий і чистий інструмент - секатор, садові ножиці або кущоріз для великих насаджень. Після обрізки не забудьте полити рослину та за можливості внести добрива для стимуляції росту та відновлення.

Нагадаємо, садівники назвали основну помилку, через яку лаванда засихає.

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