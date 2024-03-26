Схожі на мініприбульців: у Тихому океані знайшли трьох невідомих раніше науці істот (фото та відео)

Нещодавня експедиція в зону Кларіон-Кліппертон розкрила прихований світ дивних істот, серед яких виділилися "морські свині Барбі" та "однокумники" Amperima. Проведені під керівництвом доктора Адріана Гловера з Лондонського музею природної історії, ці дослідження збагатили нашу картину біорізноманіття океанів.

Однак, що робить цю знахідку особливо цікавою, це не лише екзотичність виявлених видів, а й контекст, в якому вони були знайдені. Район Кларіон-Кліппертон відомий також як потенційне місце глибоководного видобутку корисних копалин, зокрема, марганцю, нікелю та кобальту. І ось тут, серед "морської картоплі", прихована біорізноманітність останнього океану створює конкурентне поле для ресурсного використання та природоохоронних заходів, пише IFLScience.

"Цікаво, що більшість видів, виявлених під час експедиції, можуть бути новими для науки", – зауважив морський біолог Реген Дреннан з Лондонського музею природної історії.

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"Це відкриття створює нові можливості для подальших досліджень і збереження біорізноманіття в цьому унікальному середовищі", – додав науковець.

Велика увага також приділяється збору і аналізу зібраних екземплярів. Вони стануть основою для подальших наукових досліджень та можуть виявитися новими видами.

Зокрема, щурохвіст, один з небагатьох хребетних, знайдених на таких глибинах, викликає особливий інтерес серед дослідників.

Хоча глибоководний видобуток може стати важливим джерелом корисних металів для зеленої революції, його вплив на морські екосистеми ще потребує багатої дослідницької роботи. Питання стало глобальним інтересом через значні запаси марганцю, нікелю та кобальту, але разом з тим і через потенційні негативні наслідки для природного середовища.

Перед тим, як робити важливі рішення про експлуатацію цих ресурсів, важливо ретельно вивчити екологічні наслідки. Подальші дослідження проєкту SMARTEX мають на меті саме це - з'ясувати, як можливий видобуток вплине на багатство морських екосистем і чи зможуть вони відновитися після такого втручання.

Таким чином, експедиція в зону Кларіон-Кліппертон відкрила новий світ тваринного життя, але разом з тим піднесла і важливі питання про збереження природного середовища та стале використання його ресурсів.

Раніше науковці попередили, що діяльність людини може призвести до повного вимирання сорок.

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